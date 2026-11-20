После обрушения автомобильной части и повреждения железной дороги России придется перевозить грузы в Крым по суше.

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В ISW опровергли ложь Путина о Крымском мосте / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

Удары по мосту осложнят логистику РФ и операции на фронте

Заявления Путина о "гражданском" мосте не соответствуют действительности

Кремль сам не хочет договариваться о завершении войны

Украинские силы трижды за три дня атаковали Крымский мост. В ночь на 19 ноября береговые ракетные комплексы "Нептун" повредили железнодорожное полотно переправы, а в результате предыдущих ударов полностью обрушилась её автомобильная часть. Это повлечет за собой цепную реакцию для российской логистики и боевых действий на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Разрушение автомобильной части и повреждение железнодорожной заставят Россию в большей степени полагаться на трассу М-14 (Ростов - Крым), проходящую вдоль южного побережья оккупированной части Украины, для снабжения Крыма и обеспечения российской группировки войск на юге. При этом украинские силы активно наносят удары и по трассе М-14, что еще больше затрудняет логистику противника", - говорится в отчете. видео дня

Аналитики считают атаки на мост частью более широкой кампании. По их оценке, ВСУ систематически разрушают наземные маршруты, по которым противник доставляет войска, на всем театре военных действий.

Почему заявления о "гражданском" объекте - миф

На саммите АТЭС Владимир Путин назвал Крымский мост "исключительно гражданским объектом". По его словам, российская армия якобы не перевозит по нему военную технику, боеприпасы, нефть или нефтепродукты.

В ISW опровергают это заявление. Аналитики отмечают, что оккупанты используют переправу для военных перевозок и до сих пор зависят от неё в обеспечении Крыма.

Почему риторика Москвы - это попытка манипуляции

После последней атаки Путин исключил любые переговоры и пригрозил, что российские войска будут отвечать на удары по мосту. В то же время аналитики напоминают, что сама Россия уже несколько недель атакует крупные мосты через Днепр в Украине.

Риторику Москвы в ISW трактуют как попытку манипуляции.

"Пытаясь представить удары Украины по Крымскому мосту как эскалацию, Путин стремится отвлечь внимание от того факта, что сам Кремль, как и прежде, не желает договариваться о прекращении войны", - говорится в отчете.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Как удары по Крымскому мосту отразятся на фронте

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отмечал, что с военной точки зрения Крым оказался в оперативном окружении.

По его словам, трасса Р-280, ведущая на полуостров, находится под огневым контролем украинских военных, а автомобильная часть Крымского моста разрушена. В то же время после нового удара по железнодорожной части переправы движение поездов также остановлено.

"И я думаю, что в ближайшее время российский Генштаб начнёт массированную атаку на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Потому что для них это единственный способ расширить сухопутный коридор. Сейчас он составляет около 100 км, и с помощью middle strike мы контролируем его на всю глубину. А у россиян теперь это единственная артерия, связывающая Крым с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, в Fire Point рассказали, что Силы обороны нанесли удар по Крымскому мосту, применив не менее 11 видов украинских дронов и ракет, среди них крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун". По сооружению нанесли более 16 ударов.

В Минобороны подчеркнули, что после обрушения Крымского моста переправа больше не функционирует как транспортная артерия страны-агрессора РФ. Автомобильное движение по мосту прервано, а обломки конструкции перекрыли фарватер Керченского пролива.

Кроме того, во время финальной атаки на Крымский мост противовоздушная оборона оккупантов не произвела ни одного выстрела - её заранее уничтожали в течение трёх месяцев.

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