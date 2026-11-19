Ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленности.

https://glavred.info/energy/svet-budut-vyklyuchat-kruglosutochno-ukrenergo-obyavilo-grafiki-na-20-noyabrya-10813607.html Ссылка скопирована

Графики отключений электроэнергии в Украине на 20 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

20 ноября в некоторых областях будут действовать графики отключения света

Графики охватят от 0,5 до 3 очередей потребителей

Для промышленности введут ограничения мощности

В пятницу, 20 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут применяться графики отключений электроэнергии. Ограничения коснутся всех категорий потребителей: и бытовых абонентов, и бизнеса. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Для промышленных предприятий предусмотрены графики ограничения мощности. Остальные потребители будут жить в режиме почасовых отключений, объем которых составит от 0,5 до 3 очередей.

видео дня

В компании также объяснили, что стало причиной введения ограничений и как продвигаются ремонтные работы.

"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Каким городам грозят самые длительные отключения

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трёх суток, если российский удар выведет из строя местную подстанцию.

По его словам, на фоне роста потребления ситуация с энергоснабжением в разных регионах может кардинально отличаться.

"Где-то может быть вообще без ограничений, где-то из-за атаки может быть три дня без электричества", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска атаковали объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких регионах Украины. По состоянию на утро 19 ноября без света оставались потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

Утром 14 ноября российские оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Без электроснабжения остались почти 50 тысяч семей.

Также известно, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города получила значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред