Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

Подготовка к зиме в столице продолжается, но, по данным источников, существуют определенные серьезные риски.

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Следующая зима в Киеве может оказаться сложнее предыдущей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Зимой в Киеве ситуация с освещением и отоплением может быть хуже, чем в прошлом году

Из-за дефицита электроэнергии в столице могут останавливать поезда метро

Ситуация с электричеством и теплом в Киеве будет зависеть от нескольких факторов

Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города имеет значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Наибольшие риски, как пишет РБК-Украина, касаются тепла, света и работы метрополитена.

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Собеседники издания из разных политических лагерей признают, что в этом году городские власти приложили к подготовке больше усилий. Впрочем, часть мероприятий не успели завершить ни на местном, ни на государственном уровне, а увеличенные резервы не гарантируют, что удастся избежать серьезных сбоев.

Главная уязвимость заключается в изменении тактики противника.

"В целом, конечно, готовились к этой зиме лучше, чем к прошлой. Но проблема в том, что готовились к прошлым вызовам, а появились новые: реактивные дроны, нехватка противоракетной защиты и т. д.", - отметил один из собеседников.

Почему может остановиться метро

До российских ударов теплоэлектроцентрали обеспечивали киевлян не только отоплением, но и значительными объемами электроэнергии. По данным источников РБК-Украина, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ из-за обстрелов утратили эту функцию. Поэтому столица теперь в гораздо большей степени полагается на электроэнергию из других регионов через объединенную энергосистему.

Однако доставка энергии в город зависит от исправности подстанций, которые Россия также регулярно атакует. Последствия этого киевляне уже видели 8 октября: из-за падения напряжения на внешних центрах питания метрополитен временно останавливался.

По словам одного из собеседников, метро является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в городе. В случае новых атак и внезапного дефицита её могут отключать, чтобы быстрее стабилизировать энергосистему, а при критической нехватке питания метро фактически останавливается само по себе.

Кто может остаться без тепла

Киевские ТЭЦ остаются среди приоритетных целей РФ, поэтому новые повреждения угрожают и теплоснабжению жилых домов. Часть нагрузки должны взять на себя резервные котельные, однако готовы не все из запланированных. К тому же даже их полный запуск не гарантирует нормативной температуры в квартирах в сильные морозы.

Источники издания описывают несколько сценариев. По худшему из них бытовой комфорт киевлян отойдет на второй план.

"Если ситуация будет совсем плохой, максимум, что город сможет обеспечить собственными силами, - это работа водоснабжения и канализации, электричество и тепло для критически важной инфраструктуры", - прогнозирует один из источников.

В некоторых районах отопление жилья, возможно, удастся сохранить. Там, где централизованное теплоснабжение станет недоступным, коммунальщики при технической возможности будут подключать дома к резервным источникам.

Другой собеседник оценивает перспективы более пессимистично: в случае новых массированных ударов по энергетике столица может столкнуться с длительными остановками метро, а электричества и тепла хватит лишь для критически важных объектов. Отдельный фактор риска - география города.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

"Так или иначе, ситуация со светом и отоплением для левого берега, как и ожидалось, будет сложнее, чем для правого берега столицы", - добавил собеседник.

В то же время наихудший сценарий не является неизбежным. Реальная ситуация будет зависеть от интенсивности атак, перечня пострадавших объектов, температуры воздуха и скорости ремонтных работ. Особенно тяжелой эта зима может стать для Киева, Харькова и Днепра, и источники видят в этом целенаправленную стратегию Кремля.

"Россияне сознательно пытаются сделать жизнь в этих городах невыносимой, чтобы заставить людей уезжать, чтобы зимой нарастала социальная напряженность", - подытожил собеседник издания.

В каких городах может сложиться самая сложная ситуация со светом зимой - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет.

Ключевым условием стабильного прохождения отопительного сезона остается погода. Если в Украине не будет месяца морозов с температурой около минус 10 градусов и ниже, то зима пройдет достаточно спокойно.

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 2 ноября в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Также из-за проблем с электроснабжением в столице временно остановили движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Ранее, 1 ноября, в Киеве также вводились экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали постоянные российские обстрелы энергосистемы Украины.

Накануне, в ночь с 30 на 31 октября, враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровщины, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы, поэтому тысячи украинцев остались без света.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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