Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят

Между тем власти подчеркивают, что радиационной угрозы нет, и просят следить только за официальными каналами.

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Как украинцы высмеяли хакерскую атаку на приложение "Тревога" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Приложение "Воздушная тревога" разослало фейки о радиации

Военные и КГГА опровергли угрозу

В Threads снова вспомнили мем о Щекавице

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В украинском сегменте соцсетей - очередной всплеск фирменного самоироничного юмора. Поводом для креатива и массового соревнования в изобретательности стали ложные сообщения о радиационной опасности, которые вечером 1 ноября появились из-за несанкционированного вмешательства в работу приложения "Воздушная тревога".

Техническая атака и реакция властей

Хакерская атака на цифровой сервис вынудила разработчиков немедленно приостановить его работу и отключить уведомления для проведения технических работ и постепенного восстановления функционала. Официальные власти столицы быстро отреагировали на инцидент: в КГГА заверили, что никакой радиационной угрозы не существует, а радиационный фон находится в пределах нормы. Киевлян и гостей города призвали сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Возвращение Щекавицы и реакция соцсетей

Впрочем, вместо паники украинцы мгновенно запустили в соцсетях (особенно жарко было в Threads) новый мем-марафон.

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Главным центром обсуждений вновь стала знаменитая киевская гора Щекавица, которая ещё с 2022 года превратилась в культовый народный символ украинского апокалиптического оптимизма.

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Такая реакция сети в очередной раз доказала, что украинская стойкость держится не только на готовности к любым вызовам, но и на уникальной способности превращать вражеские информационные провокации в повод для юмора и сплочения.

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Сейчас разработчики восстанавливают полноценную работу приложения, а пользователи продолжают придумывать новые шутки.

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Сбои и хакерские атаки на приложения - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Минобороны сообщило о техническом сбое в приложении "Резерв+". В ведомстве посоветовали пользователям временно пользоваться бумажными документами.

АТБ подтвердило факт кибератаки на ресурсы компании. Пресс-секретарь компании сообщил о хакерской атаке на сайт и заявил, что проводятся технические работы. По данным компании, злоумышленники требовали выкуп в размере $400 тысяч и сообщали о якобы похищении данных 7,9 млн клиентов.

Криптобиржа Binance сообщила о масштабной кибератаке и потере цифровых активов. В компании сообщили, что в результате взлома было утрачено $6,3 млрд, однако часть средств удалось заморозить.

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Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

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