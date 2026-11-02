Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят

Кратко:
- Приложение "Воздушная тревога" разослало фейки о радиации
- Военные и КГГА опровергли угрозу
- В Threads снова вспомнили мем о Щекавице
В украинском сегменте соцсетей - очередной всплеск фирменного самоироничного юмора. Поводом для креатива и массового соревнования в изобретательности стали ложные сообщения о радиационной опасности, которые вечером 1 ноября появились из-за несанкционированного вмешательства в работу приложения "Воздушная тревога".
Техническая атака и реакция властей
Хакерская атака на цифровой сервис вынудила разработчиков немедленно приостановить его работу и отключить уведомления для проведения технических работ и постепенного восстановления функционала. Официальные власти столицы быстро отреагировали на инцидент: в КГГА заверили, что никакой радиационной угрозы не существует, а радиационный фон находится в пределах нормы. Киевлян и гостей города призвали сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Возвращение Щекавицы и реакция соцсетей
Впрочем, вместо паники украинцы мгновенно запустили в соцсетях (особенно жарко было в Threads) новый мем-марафон.
Главным центром обсуждений вновь стала знаменитая киевская гора Щекавица, которая ещё с 2022 года превратилась в культовый народный символ украинского апокалиптического оптимизма.
Такая реакция сети в очередной раз доказала, что украинская стойкость держится не только на готовности к любым вызовам, но и на уникальной способности превращать вражеские информационные провокации в повод для юмора и сплочения.
Сейчас разработчики восстанавливают полноценную работу приложения, а пользователи продолжают придумывать новые шутки.
Сбои и хакерские атаки на приложения - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Минобороны сообщило о техническом сбое в приложении "Резерв+". В ведомстве посоветовали пользователям временно пользоваться бумажными документами.
АТБ подтвердило факт кибератаки на ресурсы компании. Пресс-секретарь компании сообщил о хакерской атаке на сайт и заявил, что проводятся технические работы. По данным компании, злоумышленники требовали выкуп в размере $400 тысяч и сообщали о якобы похищении данных 7,9 млн клиентов.
Криптобиржа Binance сообщила о масштабной кибератаке и потере цифровых активов. В компании сообщили, что в результате взлома было утрачено $6,3 млрд, однако часть средств удалось заморозить.
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Об источнике: Threads
Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.
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