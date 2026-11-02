Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят

Дарья Пшеничник
2 ноября 2026, 09:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Между тем власти подчеркивают, что радиационной угрозы нет, и просят следить только за официальными каналами.
Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят
Как украинцы высмеяли хакерскую атаку на приложение "Тревога" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

  • Приложение "Воздушная тревога" разослало фейки о радиации
  • Военные и КГГА опровергли угрозу
  • В Threads снова вспомнили мем о Щекавице

видео дня

В украинском сегменте соцсетей - очередной всплеск фирменного самоироничного юмора. Поводом для креатива и массового соревнования в изобретательности стали ложные сообщения о радиационной опасности, которые вечером 1 ноября появились из-за несанкционированного вмешательства в работу приложения "Воздушная тревога".

Техническая атака и реакция властей

Хакерская атака на цифровой сервис вынудила разработчиков немедленно приостановить его работу и отключить уведомления для проведения технических работ и постепенного восстановления функционала. Официальные власти столицы быстро отреагировали на инцидент: в КГГА заверили, что никакой радиационной угрозы не существует, а радиационный фон находится в пределах нормы. Киевлян и гостей города призвали сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Возвращение Щекавицы и реакция соцсетей

Впрочем, вместо паники украинцы мгновенно запустили в соцсетях (особенно жарко было в Threads) новый мем-марафон.

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят
Фото: скриншот

Главным центром обсуждений вновь стала знаменитая киевская гора Щекавица, которая ещё с 2022 года превратилась в культовый народный символ украинского апокалиптического оптимизма.

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят
Фото: скриншот

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят
Фото: скриншот

Такая реакция сети в очередной раз доказала, что украинская стойкость держится не только на готовности к любым вызовам, но и на уникальной способности превращать вражеские информационные провокации в повод для юмора и сплочения.

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят
Фото: скриншот
Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят
Фото: скриншот

Сейчас разработчики восстанавливают полноценную работу приложения, а пользователи продолжают придумывать новые шутки.

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят
Фото: скриншот

Сбои и хакерские атаки на приложения - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Минобороны сообщило о техническом сбое в приложении "Резерв+". В ведомстве посоветовали пользователям временно пользоваться бумажными документами.

АТБ подтвердило факт кибератаки на ресурсы компании. Пресс-секретарь компании сообщил о хакерской атаке на сайт и заявил, что проводятся технические работы. По данным компании, злоумышленники требовали выкуп в размере $400 тысяч и сообщали о якобы похищении данных 7,9 млн клиентов.

Криптобиржа Binance сообщила о масштабной кибератаке и потере цифровых активов. В компании сообщили, что в результате взлома было утрачено $6,3 млрд, однако часть средств удалось заморозить.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Threads

Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
химическая атака мемы ядерная угроза новости Украины жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: какие регионы станут целью

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: какие регионы станут целью

09:55Украина
Газ РФ в обмен на перемирие: США хотят побыстрее возобновить транзит через Украину

Газ РФ в обмен на перемирие: США хотят побыстрее возобновить транзит через Украину

08:14Мир
Оккупанты воспользовались перемирием в Олешках для укрепления позиций — Генштаб

Оккупанты воспользовались перемирием в Олешках для укрепления позиций — Генштаб

07:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

Популярный в Украине овощ подорожал на 62% за неделю: в чем причина

Популярный в Украине овощ подорожал на 62% за неделю: в чем причина

Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Последние новости

10:51

Украинская супермодель закрутила роман с Абрамовичем: что известно о Наталье Гоций

10:36

Смерть Хайден Панеттьери: Кличко забил тревогу из-за дочери

10:09

Спальня будет выглядеть в разы дороже: что повесить на окна вместо штор

09:55

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: какие регионы станут целью

09:54

"Слава Богу, я сбежала": Камалия назвала имя мужчины, который ее избил до синяков

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
09:50

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят

08:14

Газ РФ в обмен на перемирие: США хотят побыстрее возобновить транзит через Украину

08:01

Киев и область остались без света: в столице остановился электротранспорт

07:20

"Запад проспал": Невзлин - об отставании США от Китая и Россиимнение

Реклама
07:09

Оккупанты воспользовались перемирием в Олешках для укрепления позиций — Генштаб

06:36

В Самарской области прогремели взрывы: атакован стратегический нефтяной узел РФ

05:31

Не только на Рождество: как заставить декабрист цвести два или три раза в год

04:36

Гороскоп на завтра, 3 ноября: Львам — радость, Весам — расходы

02:40

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

01:15

Солнечный супершторм обрушился на Землю: радиация выросла в тысячи раз

01 ноября, воскресенье
23:15

Киевлян предупредили об опасности холеры и тифа: названа вероятная причина

23:05

В Украине объявили тревогу из-за якобы ядерной и химической угрозы — что известно

22:41

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

22:27

Си не скрывал раздражения: в ФРГ раскрыли позицию Китая по войне в Украине

21:46

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Реклама
21:36

Секрет экономии электричества: как проверить холодильник обычной бумагойВидео

21:11

Трамп стал для республиканцев камнем на шее: Эйдман об импичменте в 2027 годумнение

21:03

Украинская модель закрутила роман с российским олигархом Абрамовичем

20:46

"Чего они боятся": Зеленский ответил на "хотелки" Путина и высмеял требование РФ

20:34

Тест на IQ: нужно найти четырех крабов среди раков за 10 секунд

20:32

Могилевская впервые показала лицо младшей дочери

19:32

О мышах в доме можно забыть: простой секрет защиты от грызунов

19:27

Унитаз будет чистым без агрессивной химии — какие средства рекомендуют эксперты

18:48

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие области и чем может атаковать враг

18:26

Сумасшедший КПД: как реально сэкономить на отоплении дровамиВидео

18:26

РФ ударила по западным областям: есть погибшие, раненые и "прилеты"

17:32

О дорогих пятновыводителях можно забыть: простой способ отбелить одежду домаВидео

17:31

Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

17:03

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

16:27

"Есть очень важный момент": Зеленский назвал вероятное место встречи с Путиным

16:05

Кажется странным, но работает: зачем бросать рис в солонку

15:32

Защита энергообъектов Киевской области готова на 15–35 %; ответственность за это должны нести министр Калашник и глава Госслужбы восстановления Федоров — Луценко

15:30

Популярный в Украине овощ подорожал на 62% за неделю: в чем причина

15:23

ВСУ установили два рекорда, которые стали серьёзным ударом для РФ — Зеленский

15:22

Китайский гороскоп на завтра, 2 ноября: Тиграм - конфликты, Кроликам - щедрость

Реклама
15:22

Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Тельцам - не спешить, Раку - не бояться

15:22

Перед листопадом в холодильник кладут рис: какую проблему он помогает решить

14:57

Путинистка Королева призналась в чувствах к бывшему

14:50

"Речь идет о выживании": Трамп получил мощный рычаг давления на Украину

14:32

Куда класть капсулу в стиралке: из-за одной ошибки средство не растворится

14:27

Собчак и ее мужу запретили въезд в европейскую страну: она отреагировала

14:17

Трудные времена для трех знаков зодиака закончатся после 1 ноября

14:16

Не только уксус и сода: 8 добавок, которые сделают мытье пола более эффективным

13:26

Большинство жарит грибы неправильно: когда нужно добавлять лук

13:08

Оторванная рука: Хайди Клум ошарашила своим видом на красной дорожке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять