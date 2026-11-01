Могилевская впервые показала лицо младшей дочери

Наталья Могилевская показала шикарный костюм младшей дочки.

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Наталья Могилевская - мама двух девочек / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

По какому поводу певица показала дочку

Как она выглядела в праздничном костюме

Популярная украинская певица и тренер вокального шоу "Голос країни" Наталья Могилевская поделилась с поклонниками новыми кадрами с младшей дочерью на своей странице в Instagram.

Артистка опубликовала видео, в котором продемонстрировала праздничный образ Сони для школьного Хэллоуина.

видео дня

Для дочери Могилевская выбрала эффектный красно-черный наряд. Образ дополнили ободок с ушками и прическа с двумя хвостиками, украшенными бантиками. Особое внимание привлек тематический макияж, который придал внешности Софии загадочности.

Могилевская показала лицо младшей дочки / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Певица призналась, что тщательно готовилась к празднику и постаралась сделать образ дочери запоминающимся. Судя по реакции девочки, старания мамы оказались не напрасными.

"Конфета или проделка? Так прошел наш первый школьный Хэллоуин… Мама очень старалась над образом, модель осталась очень довольна, поэтому все счастливы", - написала артистка в публикации.

Наталья Могилевская воспитывает двух приемных дочерей - старшую Мишель и младшую Софию. О том, что стала мамой девочек, певица рассказала в конце 2023 года. С тех пор она старалась оберегать детей от излишнего внимания публики и редко показывала их лица в социальных сетях.

Поэтому новая публикация вызвала интерес у поклонников артистки. Правда, разглядеть черты лица Софии по-прежнему непросто: из-за праздничного грима особенно заметны ее глаза.

Могилевская показала лицо младшей дочки / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Сейчас София учится в школе. Ранее Могилевская уже рассказывала о том, как проходит время с дочерьми, и делилась отдельными моментами их семейной жизни.

Воспитывать девочек певице помогает ее возлюбленный Валентин. Артистка не раз подчеркивала, что материнство стало важной частью ее жизни и принесло ей много новых эмоций.

На этот раз Могилевская решила показать поклонникам не только праздничный наряд младшей дочери, но и небольшой фрагмент семейной жизни, который прежде старалась сохранять в тайне.

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О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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