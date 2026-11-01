Что обязательно нужно сделать с почвой в теплице осенью: два важных шага

После сбора урожая почва в теплице нуждается в восстановлении. Как правильно полить землю осенью и сколько куриного помета внести для повышения плодородия?

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Почва в теплице осенью / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как поливать почву в теплице осенью

Какие удобрения внести после сбора урожая

Как восстановить плодородие почвы к весне

Осень - это время не только для сбора урожая, но и для подготовки почвы к следующему сезону. Интенсивное выращивание овощей, в частности томатов и огурцов, истощает землю, забирая из нее значительное количество питательных веществ. Чтобы в следующем году почва вновь стала плодородной и обеспечила обильный урожай, опытные огородники советуют провести несколько важных процедур. Главред расскажет подробнее.

Об осеннем уходе за почвой в теплице рассказывают на YouTube-канале "Наша дача!".

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Почему осенью нужно поливать почву в теплице

После завершения плодоношения и уборки всех растительных остатков и сорняков первоочередной задачей становится увлажняющий полив. Поскольку на почву под крышей теплицы не попадают природные осадки, земля там часто пересыхает.

При недостаточной влажности ухудшаются условия для развития полезных почвенных микроорганизмов, которые участвуют в разложении органических веществ и преобразовании питательных соединений в доступные для растений формы.

Поэтому осенью важно обильно полить землю водой на глубину около 25 см. Такой полив поможет восстановить необходимый уровень влажности и создать благоприятные условия для почвенной микрофлоры.

Видео о том, что нужно сделать с теплицей осенью, можно посмотреть здесь:

Какое удобрение внести в теплицу осенью

Помимо полива, осенью необходимо пополнить запасы питательных веществ в почве. Для этого можно использовать органические удобрения, в частности сухой куриный помет в виде гранул.

Ориентировочная норма внесения составляет 200 г на один квадратный метр. Удобрение нужно равномерно распределить по поверхности грядок и сразу заделать в почву во время перекопки. Это поможет уменьшить потери азота и обеспечить равномерное внесение органики.

За зиму органические компоненты будут постепенно перерабатываться почвенными микроорганизмами. В результате весной часть питательных веществ станет более доступной для корневой системы новых растений.

Как восстановить плодородие почвы после выращивания овощей

Сочетание увлажняющего полива и внесения органических удобрений поможет подготовить тепличную почву к следующему сезону. Вода поддерживает необходимую влажность, а органическая подкормка пополняет запасы питательных веществ.

Такие осенние процедуры создают более благоприятные условия для восстановления почвы после выращивания томатов, огурцов и других овощных культур и помогают заложить основу для будущего урожая.

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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!" На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведёт канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", - написал он в своём профиле.

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