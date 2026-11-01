РФ атаковала Украину 433 дронами за ночь: сколько целей сбила ПВО

Обломки сбитых беспилотников падали в 14 местах, а запуски осуществлялись с пяти российских направлений и из оккупированного Донецка.

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Атака РФ на Украину 1 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Кратко:

Россия запустила по Украине 433 дрона, из них 64 реактивных

ПВО сбила или подавила 371 беспилотник по состоянию на 07:30

Попадания зафиксированы в 16 точках, обломки - в 14

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Россия в ночь на 1 ноября атаковала Украину 433 ударными беспилотниками, 64 из которых были реактивными Shahed. По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 371 дрон, однако попадания зафиксированы в 16 точках.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Помимо "Шахедов" враг применил ударные дроны "Гербера" и имитаторы типа "Пародия". Такие имитаторы обычно используют для перегрузки ПВО, чтобы отвлечь средства перехвата от настоящих целей.

Пуски велись с пяти направлений на территории России - Орла, Курска, Шаталова, Брянска и Миллерова, а также из оккупированного Донецка.

Сколько дронов не удалось перехватить

По предварительным данным, не сбитыми остались 62 беспилотника, то есть примерно каждый седьмой.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 точках, а также падение сбитых (обломки) в 14 точках", - говорится в отчете Воздушных сил.

Реактивные "Шахеды" сбивать сложнее

Наименьшая эффективность ПВО в эту ночь была против реактивных модификаций. Из 64 таких дронов удалось сбить или подавить 47, то есть около 73%. Среди остальных беспилотников доля перехваченных превысила 87%.

Несбитыми остались 17 реактивных Shahed - более четверти от их общего количества в этой атаке.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Сколько дронов в месяц производит Россия

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и еще около 700 беспилотников "Герань-5", накапливая ресурсы для атак на Украину зимой.

По его словам, параллельно с наращиванием производства противник разрабатывает новые виды вооружения, которые планирует производить массово.

Речь идет о новых дешёвых реактивных ракетах, которые Москва хочет получить в большом количестве.

"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул Бескрестнов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, в ночь на субботу, 31 октября, российские войска запустили по Украине 134 ударных беспилотника различных типов, в том числе 72 реактивных. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и сбила 105 вражеских БПЛА.

В ночь на субботу, 31 октября, российские войска атаковали Сумы двумя ударными беспилотниками. В результате попаданий в Заречном районе города возникли пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, 30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра. На объекте возник пожар, одна женщина получила ранение. Пассажиров и сотрудников железной дороги своевременно эвакуировали.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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