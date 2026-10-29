Тысячи 'Шахедов' ежемесячно: РФ готовит ресурс для ударов по Украине зимой

Оккупанты не только наращивают производство ударных БПЛА, но и изменили географию атак.

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Россия накапливает дроны для зимних атак на Украину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления "Флеша":

"Шахеды" летят на Украину через неделю после производства

Большого запаса дронов в России пока нет

Россия планирует выпускать десятки тысяч дешевых ракет в год

Страна-агрессор Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и еще около 700 беспилотников "Герань-5", накапливая ресурсы для атак на Украину зимой. Об этом заявил советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в комментарии СМИ.

По его словам, параллельно с наращиванием производства противник разрабатывает новые виды вооружения, которые планирует производить массово. Над ракетами и беспилотниками работают как минимум пять российских конструкторских бюро.

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Особое место в этих планах занимают новые дешевые реактивные ракеты, которые Москва хочет получить в большом количестве.

"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул Бескрестнов.

Несмотря на курс на накопление, в настоящее время у России нет значительного резерва ударной техники.

"Я постоянно говорю, что мы находим обломки "Шахедов", трапов и видим дату производства. И мы постоянно видим, что они отправляют к нам дроны типа "Шахед" буквально с завода. То есть проходит неделя - и они уже атакуют нас. То есть у них нет большого запаса", - сказал "Флеш".

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Он добавил, что изменилась и география российских воздушных атак. По словам советника, теперь противник концентрирует удары беспилотниками на западных и других регионах Украины.

Именно этим Бескрестнов объясняет то, что в последнее время в Киеве стало несколько тише.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Как российские дроны обходят ПВО

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Россия использует ударные беспилотники в качестве ретрансляторов, чтобы обходить украинскую ПВО.

По его словам, аппараты в группе способны создавать собственную сеть связи, через которую ими управляют с территории РФ.

"Дроны могут передавать сигналы друг другу, даже если просто летят один за другим. Так они создают совместную сеть связи, через которую российский оператор, находящийся, например, в Брянской области или Орле, может управлять дроном, летящим впереди, и использовать его даже для атак на воздушные цели", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем 29 октября российские оккупанты нанесли авиаудар по Изюму Харьковской области тремя управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушена часть пятиэтажного дома, известно о 12 пострадавших.

Утром 29 октября российские военные атаковали центр Чернигова. После удара в городе вспыхнули пожары. По предварительным данным, погибли два человека, еще 22 получили ранения, в том числе двое детей.

Также оккупанты атаковали с помощью дрона железнодорожный вокзал в Днепре, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, известно о 14 погибших.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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