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ИИ и скорость до 1000 км/ч: "Флеш" предупредил о новых возможностях дронов РФ

Мария Николишин
29 октября 2026, 15:21
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Советник президента подчеркнул, что часть российских дронов уже наносит удары без GPS и оператора, поэтому РЭБ против них могут не сработать.
ИИ и скорость до 1000 км/ч: 'Флеш' предупредил о новых возможностях дронов РФ
Как РФ модернизирует ударные дроны / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления "Флеша":

  • "Герань-5" во время маневров разгоняется до 1000 км/ч
  • В "Шахедах" обнаруживают китайские двигатели, антенны и камеры
  • РФ уже применяет дроны с ИИ, которые атакуют без GPS

Российские реактивные беспилотники "Герань-5" во время маневров способны разгоняться до 1000 км/ч. Отдельные модификации ударных дронов уже оснащены искусственным интеллектом и атакуют цели без участия оператора. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в комментарии СМИ.

"Мы фиксировали случаи, когда во время маневрирования "Герань-5" разгонялась до 1000 километров в час", - заявил Бескрестнов.

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По его словам, Москва непрерывно модернизирует ударные БПЛА и привлекает к этой работе значительные кадровые ресурсы, от опытных конструкторов до молодежи.

"Против нас работают лучшие инженеры России. И не только России, но и Китая", - подчеркнул "Флеш".

По его данным, китайского происхождения являются двигатели, антенны, модемы, камеры и другие критические узлы "Шахедов".

Бескрестнов также утверждает, что специалисты из КНР участвуют в разработке отдельных технических решений для российских беспилотников.

ИИ и скорость до 1000 км/ч: 'Флеш' предупредил о новых возможностях дронов РФ
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Какие дроны уже используют ИИ

Еще одна угроза связана с дронами, которые Россия уже применяет и которые самостоятельно обнаруживают и поражают цели. Они ориентируются без GPS и продолжают атаку даже без связи с оператором, поэтому традиционные средства радиоэлектронной борьбы против них могут оказаться неэффективными.

Советник президента отмечает, что искусственный интеллект уже интегрирован в "Молнии", V2U, "Ланцеты" и некоторые модификации "Гераней". Такие системы способны распознавать транспорт, железнодорожные пути и логистические объекты.

"Можно запустить тысячу беспилотников, и дальше они будут автономно искать цели и атаковать их. Это действительно ужасное будущее", - предупредил "Флеш".

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Почему реактивные дроны начали долетать до западных областей

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Россия может полностью снять или минимизировать боевую нагрузку реактивных дронов, чтобы взять больше топлива и дотянуться до западных областей Украины. Так оккупанты разведывают территорию и испытывают новые беспилотники на дальность.

По его словам, реактивные БПЛА по своим характеристикам уже приближаются к крылатым ракетам, которые долетают даже до Львовской области.

"У "Шахедов" вся полезная нагрузка - это разведывательная аппаратура, средства противодействия РЭБ, боевая часть, оптика. Реактивный двигатель тоже имеет вес, как и топливо. Если часть полезной нагрузки убрать, например, ту же боевую часть, он может полететь дальше и, например, провести разведку на территории западных областей", - подчеркнул он.

ИИ и скорость до 1000 км/ч: 'Флеш' предупредил о новых возможностях дронов РФ
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром 29 октября страна-агрессор Россия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Днепре. Враг нанес удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 "Днепр-Запорожье".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре. Число раненых в результате удара возросло до десяти, также известно о по меньшей мере 13 погибших.

Кроме того, 29 октября российские военные атаковали центр Чернигова. После удара в городе вспыхнули пожары. По предварительным данным, погибли два человека, еще 22 получили ранения, в том числе двое детей.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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