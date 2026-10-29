Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Солнце приготовило для метеочувствительных людей неприятный "сюрприз" в конце второго месяца осени.

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Прогноз магнитных бурь на 29–31 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Как будет меняться геомагнитная активность до конца текущего месяца

Когда начнётся магнитная буря

В последние дни октября у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие из-за новой магнитной бури красного уровня. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Сегодня, 29 октября, К-индекс 2,9, солнечная вспышка класса В2 и резонанс Шумана, определяющий фоновые возмущения во время магнитной бури, находятся на зеленом уровне. Но завтра ситуация начнет меняться.

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30 октября К-индекс 4,3 повысится до желтого уровня, а в последний день месяца, 31 октября, показатель составит 5, что означает магнитную бурю красного уровня.

Геомагнитная активность 29–31 октября / фото: скриншот

Эти данные подтвердила и Британская геологическая служба. Исследователи сообщили о магнитной буре уровня G1, которая начнётся 30–31 октября. Но пока неизвестно, будет ли она затяжной.

Магнитная буря 30–31 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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