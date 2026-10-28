Путин может лишиться возможности диктовать Украине условия: эксперт назвал причину

Дипломат считает, что общая линия Вашингтона и Москвы по Киеву имеет пределы, а европейская система Freyja ударит по интересам американской оборонки.

https://glavred.info/world/putin-mozhet-lishitsya-vozmozhnosti-diktovat-ukraine-usloviya-ekspert-nazval-prichinu-10807769.html Ссылка скопирована

После выборов в США давление на Украину может ослабнуть / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

Давление США и РФ на Киев будет продолжаться, но имеет свои пределы

После выборов в США влияние Трампа может ослабнуть

Без поддержки Трампа Путин не сможет выдвигать ультиматумы

В последнее время в политике Дональда Трампа в отношении войны России против Украины произошел заметный разворот в сторону Москвы. Шаги американской администрации - от заключения "дизельного соглашения" с РФ и блокирования "адских санкций" до обвинений Украины в росте цен на топливо и критических ограничений в передаче разведданных и работе спутниковых систем - выглядят как открытая игра на руку Кремлю.

Впрочем, несмотря на текущее давление, дальнейшее развитие войны, ситуация на фронте и дипломатический процесс в значительной степени будут зависеть от внутриполитических изменений в США. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По словам дипломата, в ближайшее время Вашингтон и Москва будут продолжать совместную линию давления на Киев, однако этот ресурс не безграничен:

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований".

Европейская альтернатива и последствия для США

По словам эксперта, ответом на пророссийские шаги Белого дома должно стать тесное сотрудничество Украины с Европой для формирования новой архитектуры безопасности. В частности, речь идет о разработке комплекса Freyja, который в середине 2027 года должен заменить системы Patriot. Хотя европейцы сейчас несколько медлят и ищут переговорщиков вместо того, чтобы выработать жесткую позицию в отношении РФ, после американских выборов взаимодействие Украины с европейскими партнерами станет значительно более интенсивным, практичным и прагматичным.

По мнению Владимира Огрызко, создание такой автономной системы безопасности в итоге ударит по собственным экономическим интересам Соединённых Штатов.

"Ведь когда вместо Patriot на вооружение европейских стран поступит европейско-украинская ракета, которая будет в разы дешевле американского аналога, производители Patriot не поблагодарят за это Дональда Фредовича", - подытожил Огрызко.

Как США могут заставить РФ пойти на мир

Старший научный сотрудник Brookings Institution Томас Райт убежден, что ставка Дональда Трампа на экономические выгоды для Кремля не заставит Россию заключить мир с Украиной.

По его мнению, чтобы изменить расчеты Москвы, Вашингтону нужно усилить давление на нее и помочь Киеву укрепить оборону.

"Дональд Трамп попал в ту же ловушку с Владимиром Путиным, очевидно полагая, что правильные экономические стимулы убедят российского лидера заключить мир. (…) Наивность, стоящую за этим, возможно, можно было бы простить, если бы Путин был новым лидером без какого-либо опыта, но он - известная личность. Украина - его одержимость, его белый кит. Он хочет покорить её и доказал, что готов заплатить огромную цену за достижение этой цели", - подчеркнул он.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира. Контакт состоялся по согласованию с Украиной и был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что война в Украине будет продолжаться и "имеет тенденцию к обострению". Он считает, что ситуация вокруг Украины будет только ухудшаться и усложняться.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал российско-украинскую войну как борьбу за Донбасс, который Москва пытается захватить военным путем, а Украина отказывается отдавать. Поэтому для прекращения боевых действий сторонам придется искать компромисс при посредничестве Вашингтона.

Вас может заинтересовать:

Об персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред