Номинанта на "Оскар" приговорили к пяти годам тюрьмы в Иране - детали

Помимо тюремного срока, Джафару Панахи запретили пользоваться социальными сетями и выезжать за пределы страны в течение двух лет.

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Номинанта на "Оскар" приговорили к пяти годам тюрьмы в Иране / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

В 2022 году Панахи уже находился под стражей в течение семи месяцев

30 марта 2026 года режиссер вернулся на родину из США

Иранского кинорежиссера Джафара Панахи, чей фильм "Простая случайность" был номинирован на премию "Оскар", заочно приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Такое решение принял Тегеранский революционный суд. Об этом сообщает Variety со ссылкой на иранское новостное агентство Emtedad.

О вынесенном приговоре рассказал адвокат режиссера Мостафа Нили. По его словам, помимо тюремного срока, Панахи запретили пользоваться социальными сетями и выезжать за пределы страны в течение двух лет. При этом конкретные обвинения, на основании которых суд вынес решение, не уточняются.

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Как сообщил защитник, на прошлой неделе банковские счета режиссера неожиданно заморозили без предварительного уведомления. Когда Нили обратился в прокуратуру, чтобы выяснить причины такого решения, он узнал о приговоре в отношении своего подзащитного.

В судебном постановлении утверждается, что Панахи проживает за пределами Ирана. Однако 30 марта 2026 года режиссер вернулся на родину после поездки в Лос-Анджелес, где посетил церемонию вручения премии "Оскар". Его фильм "Простая случайность" претендовал на награды в категориях "Лучший международный полнометражный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Еще в марте, когда Панахи грозил год тюрьмы, он заявил в интервью Variety, что не намерен отказываться от возвращения в Иран.

"Я такой человек, которому нужно быть в своей стране. Только там я могу дышать и работать. И если они хотят посадить меня, пусть садят. Мое решение вернуться ничто не изменит", - сказал режиссер.

В 2022 году Панахи уже находился под стражей в течение семи месяцев. Его задержали на фоне протестов в Иране, в которых он участвовал вместе с несколькими другими кинематографистами.

Джафар Панахи - один из наиболее известных представителей иранского авторского кино. В 2025 году его картина "Простая случайность" получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Другой фильм режиссера, "Тегеранское такси", был удостоен "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля в 2015 году.

Некоторые работы Панахи были сняты тайно. В 2010 году иранские власти запретили ему заниматься кинематографом на 20 лет. Ограничения сняли только в 2023 году.

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О персоне: Джафар Панахи Джафар Панахи - один из самых известных и влиятельных современных иранских кинорежиссеров и сценаристов, яркий представитель "новой волны" иранского кинематографа и всемирно известный режиссер-диссидент.

Он вошел в историю мирового кино как четвертый режиссер, сумевший завоевать главные награды всех трех крупнейших кинофестивалей мира. Панахи начинал карьеру как ассистент легендарного Аббаса Киаростами. Его картины отличаются остросоциальной направленностью, документальной эстетикой и глубоким гуманизмом. В своих работах он открыто исследует темы неравенства, положения женщин в исламском обществе и жестких ограничений свободы. Из-за своей открытой критики иранского режима Панахи долгие годы подвергается жестким преследованиям. С 2010 года ему официально запрещено снимать кино, писать сценарии и выезжать из Ирана. Несмотря на запреты, он продолжал тайно создавать шедевры (например, фильм "Это не фильм" 2011 года был вывезен из Ирана на флешке, спрятанной внутри пирога). В 2022-2023 годах режиссер отбывал срок в тегеранской тюрьме Эвин. В июне 2026 года иранский суд оставил в силе очередной обвинительный приговор, продолжая ограничивать свободу мастера, чья драма "Простая случайность" (2025) стала главным триумфатором европейского сезона и одним из фаворитов премии "Оскар".

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