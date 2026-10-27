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Одна ошибка может стоить урожая: где категорически нельзя сажать плодовые деревья

Инна Ковенько
27 октября 2026, 23:36
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Неправильно выбранное место может затормозить развитие саженцев, повредить корни и снизить будущий урожай.
Одна ошибка может стоить урожая: где категорически нельзя сажать плодовые деревья
Ошибки при посадке плодовых деревьев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где нельзя сажать плодовые деревья
  • Какие условия почвы и освещения препятствуют росту саженцев
  • Как выбрать участок, чтобы плодовые деревья хорошо развивались

Правильно выбранное место для яблони, груши, вишни или сливы определяет не только скорость их укоренения, но и будущую урожайность. Если посадить саженцы в неподходящих условиях, они будут развиваться медленно, болеть и давать меньше плодов.

Главред расскажет, на каких участках в саду нельзя сажать плодовые деревья.

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Низменности с застойной водой

Участки, где после дождя долго стоят лужи, являются одними из худших для посадки плодовых деревьев, пишет Newsweek. Переувлажненная почва лишает корни доступа к кислороду, что приводит к их загниванию. Молодые деревья в таких условиях ослабевают, листья желтеют, а риск заболеваний возрастает. Перед посадкой стоит проверить, как быстро сходит вода после осадков. Если она задерживается надолго, лучше обустроить дренаж или выбрать другое место.

Участки с высоким уровнем грунтовых вод

Когда вода залегает слишком близко к поверхности, корни деревьев не могут развиваться должным образом. Особенно это касается культур с глубокой корневой системой. В таких условиях деревья часто болеют и плохо плодоносят. Критическая глубина зависит от вида и подвоя, поэтому перед закладкой сада стоит проконсультироваться со специалистом.

Постоянная тень от зданий или крупных деревьев

Свет - ключевой фактор для формирования урожая. Если яблони или груши растут в тени, их побеги вытягиваются, крона становится менее продуктивной, а количество плодов уменьшается. Большинству плодовых деревьев требуется не менее шести часов прямого солнечного света в день. Стоит учитывать, что со временем соседние здания или деревья могут создавать ещё большую тень.

Где нельзя сажать фруктовые деревья
Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Тяжелые и уплотненные почвы

Глинистая земля долго удерживает воду после дождя, а в засуху быстро затвердевает. Это затрудняет рост корней и делает деревья уязвимыми к стрессу. Чтобы улучшить условия, почву следует разрыхлить и обогатить органикой - компостом или перегноем. Если проблема с дренажом значительная, требуются дополнительные меры. Важно помнить: насыпание гравия на дно посадочной ямы не решает проблему, а иногда даже усугубляет её.

Открытые участки с сильным ветром

Постоянные порывы ветра вредят молодым деревьям: они могут ломать ветки, раскачивать саженцы и пересушивать почву. Кроме того, холодный ветер во время цветения способен повредить цветки и затруднить опыление. Поэтому лучше сажать деревья в солнечных, но защищенных местах. Если сад продувается насквозь, стоит установить ветрозащитную перегородку или подвязать саженцы к кольям.

Как выбрать правильное место

Лучшие условия для плодовых деревьев - это солнечный участок с плодородной, хорошо аэрируемой почвой и надлежащим дренажом. Важно избегать застоя воды, постоянной тени и участков, где скапливается холодный воздух. Кроме того, следует учитывать особенности конкретных сортов: одни более чувствительны к влаге, другие нуждаются в соседних деревьях для эффективного опыления. Не менее важно соблюдать рекомендуемые расстояния между саженцами, чтобы корни и кроны имели достаточно пространства для развития.

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Об источнике: Newsweek Romania

Newsweek Romania (newsweek.ro) - это влиятельное румынское аналитическое издание, работающее по лицензии США. Сайт специализируется на политических расследованиях, борьбе с коррупцией, экономике и геополитике. Ресурс основан группой независимых журналистов и имеет репутацию надежного источника качественной аналитики для интеллектуальной аудитории. Издание придерживается прозападных взглядов, уделяя значительное внимание безопасности в регионе и разоблачению злоупотреблений властью.

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