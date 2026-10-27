Когда дети начинают говорить: сколько слов должен знать малыш в год

Логопед объяснила, какие звуки относятся к словарному запасу и почему малыш может терять приобретённые навыки.

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Логопед объяснила, почему не все дети начинают говорить в год / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

В каком возрасте появление первых слов считается нормой

Сколько слов должен говорить ребенок в год

Какие первые слова чаще всего произносят дети

Первые слова ребенка - важный этап развития речи, который обычно приходится на первый год жизни. При этом дети начинают говорить в разном возрасте, а их словарный запас может существенно отличаться.

Главред узнал, что детский логопед Ольга Цись на своем YouTube-канале объяснила, когда малыши произносят первые слова и какие звукоподражания можно отнести к лексикону.

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Когда ребенок начинает говорить первые слова

Большинство детей произносит первые слова в течение первого года жизни - от 10 до 14 месяцев. Однако не стоит ориентироваться исключительно на конкретный месяц, ведь темпы развития речи индивидуальны.

"Есть дети, которые могут начать произносить первые слова чуть раньше и чуть позже. В среднем этот диапазон составляет 10–14 месяцев, а некоторые исследования показывают, что и до 15 месяцев это также может быть индивидуальной возрастной нормой", - подчеркнула специалист.

Какие звуки ребенок произносит первыми

В начале речевого развития дети обычно используют простые для произношения звуки, из которых постепенно формируются первые слова.

"Когда ребенок начинает произносить первые слова, то обычно они состоят из согласных звуков м-п-б-т-д-н, а также гласных а-о-у и различных комбинаций между этими звуками. С одной стороны, это обусловлено физиологическими возможностями артикуляционного аппарата, а с другой - частотой использования этих звуков в речи взрослых, потому что взрослые часто обращаются к ребенку, часто произносят "ма-ма", "па-па", "ба-ба" и так далее", - отметила Цись.

Сколько слов должен говорить ребенок в 12 месяцев

Количество слов, которые произносит ребенок в год, может различаться. Хотя в литературе часто упоминается средний словарный запас около 10 слов, это не означает, что каждый малыш должен достигать именно такого результата.

"Исследования показывают, что у большого числа детей в этом возрасте может быть одно или три слова. И это так называемый этап развития, то есть тот навык, который демонстрирует подавляющее большинство детей этого возраста, который является ожидаемым для малышей и на который обращают внимание специалисты", - добавила логопед.

Считаются ли звукоподражания первыми словами ребенка

Не все слова, которые произносит малыш, звучат так же, как у взрослых. На начальном этапе развития речи дети часто используют звукоподражания: "гав-гав", "брум-брум", "дир-дир" и другие короткие звукокомплексы.

Такие звуки можно отнести к словарному запасу ребенка, если они имеют определенное значение и используются в конкретных ситуациях. Например, малыш говорит "брум", когда видит машинку, или "бам", когда замечает мяч.

Почему ребенок перестал говорить слова, которые уже умел

Иногда родители замечают, что ребенок перестал использовать отдельные слова, которые раньше произносил. По словам логопеда, в раннем возрасте, особенно до 18 месяцев, такая ситуация может возникать.

"Маленьким детям может быть сложнее удерживать в оперативной памяти и постоянно, регулярно использовать все слова, которые у них есть в лексиконе", - отметила Цись.

Смотрите видео о развитии речи у детей:

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О персоне: Ольга Цись Ольга Цись - детский логопед, которая в соцсетях рассказывает о речи, коммуникации, игре, взаимодействии с детьми.

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