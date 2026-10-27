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Путин заявил Стуббу и Стере, что РФ не уступит Донбасс: Reuters раскрыл подробности

Дарья Пшеничник
27 октября 2026, 15:30
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Кремль дав зрозуміти, що від своїх вимог не відступає, а прем'єрка Данії розкритикувала сусідів за самостійні контакти з Москвою.

Путин заявил Стуббу и Стере, что РФ не уступит Донбасс: Reuters раскрыл подробности
О чем европейские лидеры говорили с Путиным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, Википедия

Кратко:

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  • Стубб и Стере призвали Путина прекратить войну против Украины
  • Кремль не дал сигналов о готовности к компромиссам
  • Дания выступила против самостоятельных контактов с Москвой

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во вторник, 27 октября, провели телефонный разговор с российским диктатором Путиным и призвали его прекратить войну в Украине. Тем самым они отошли от давней практики западноевропейских лидеров, которые избегают прямых контактов с Кремлем, сообщает Reuters.

Агентство объясняет этот звонок попыткой повлиять на дипломатический процесс. Президент США Дональд Трамп сменил свою позицию в пользу России, а отношения Вашингтона с Киевом опустились до самого низкого уровня за последние полтора года. После разговора с Путиным оба лидера связались с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил его советник.

В совместном заявлении, обнародованном после звонка, Стубб назвал разговор с Путиным откровенным и содержательным. Свою инициативу он объяснил так:

"Мы - соседние с Россией страны. Результат этой войны окажет непосредственное влияние на нашу и более широкую европейскую безопасность. Завершение войны требует прямых переговоров", - подчеркнул Стубб.

Норвежский премьер сосредоточился на гуманитарном аспекте конфликта.

"Война несет огромные человеческие и материальные потери. Страдания и разрушения отразятся на целых поколениях. В ходе беседы мы подчеркнули важность деэскалации", - добавил Стере.

Оба лидера заверили, что их страны и впредь будут поддерживать Украину. Они также уточнили, что разговаривали с Путиным от имени своих государств, а не от имени всей Европы.

Кремль не отступает от своих требований

Официальное сообщение Москвы по итогам беседы не содержало никаких признаков того, что Путин готов пересмотреть ранее заявленные позиции.

"Подчеркнуто, что достижение справедливого и долгосрочного мира возможно лишь при условии полного и безоговорочного учета законных интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении Кремля.

Москва также возложила на ЕС и НАТО ответственность за затягивание боевых действий из-за их конфронтационной политики.

По данным источника Reuters, близкого к Кремлю, Путин прямо заявил собеседникам, что Россия не откажется от цели захватить весь Донбасс. Европейцы в ответ подчеркнули, что мир должен быть справедливым.

Тот же источник утверждает, что последним лидером ЕС, который разговаривал с Путиным по телефону, был президент Франции Эммануэль Макрон. Их июльский разговор не был обнародован и, по словам собеседника агентства, ничего не дал.

Дания - против самостоятельных шагов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала решение лидеров Финляндии и Норвегии. Она заявила, что не видит никаких признаков того, что Россия стремится к миру.

"Я считаю, что Европа должна держаться вместе, а не действовать в одиночку", - сказала Фредериксен в эфире датского общественного вещателя DR.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года западноевропейские лидеры в основном отказывались от контактов с Путиным и ужесточали санкции против Москвы. Из-за этого они оказались в стороне от мирного процесса, который ведет Трамп. Во многих столицах ЕС американского президента считают непредсказуемым и склонным вставать на сторону Путина в ущерб Украине.

Эти опасения усилили соглашения, заключенные в октябре. Путин согласился поставлять в США российское дизельное топливо, а Трамп ослабил санкции против России и заявил, что украинцам пора сменить Зеленского. Киев также жаловался на перебои в обмене разведданными с США и в работе спутникового интернета, на который опирается украинская армия.

Россия тем временем регулярно обвиняет европейские правительства в том, что они подпитывают войну, вооружая Украину и отказываясь от прямых переговоров. Их позицию Москва противопоставляет подходу Трампа, который поддерживает контакт с Путиным, однако до сих пор не смог добиться мирного соглашения.

ISW оценил позицию Москвы перед переговорами

Кремль не демонстрирует готовности согласиться на полное или частичное прекращение огня в Украине накануне трехсторонних переговоров, запланированных на 10 ноября в Абу-Даби. Аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили признаков изменения позиции Москвы в отношении предложений Киева и Вашингтона. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина планирует поднять вопрос о прекращении боевых действий во время встречи представителей трех стран. В то же время публичные заявления российских чиновников накануне переговоров не дают оснований полагать, что Москва пересмотрела свой подход.

Аналитики обратили внимание на заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и помощника российского диктатора Юрия Ушакова. По их мнению, эти заявления свидетельствуют о неизменности позиции российских властей в отношении предложенного перемирия.

"Недавние заявления Пескова и Ушакова свидетельствуют о том, что позиция Кремля накануне предстоящих трехсторонних переговоров остается неизменной: отклонение предложений о прекращении огня", - подчеркнули в ISW.

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Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, Главред писал, что Россия не собирается прекращать удары по Украине из-за возобновления трехсторонних переговоров. Решение вернуться к диалогу не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Кремль планирует использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы выбить у Запада уступки по расширению НАТО и ослабить оборонный потенциал Альянса.

Накануне Зеленский заявил, что согласие лидера РФ Владимира Путина возобновить мирные переговоры с Украиной ещё не гарантирует, что встреча состоится. Важно оценивать её результаты уже после проведения, а не делать выводы заранее.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

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