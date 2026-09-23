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Путин должен сесть за стол переговоров: Стубб назвал проигравшего в войне

Анна Косик
23 сентября 2026, 08:35
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Президент Финляндии объяснил, почему у россиян нет шансов на победу.
Путин должен сесть за стол переговоров: Стубб назвал проигравшего в войне
Стубб заявил о сложной для россиян ситуации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/news_kremlin

Что сказал Стубб:

  • Украина укрепила свои позиции во многих аспектах
  • Россия не сможет выиграть войну
  • Путину следует немедленно сесть за стол переговоров

Украинские войска превосходят противника на поле боя и фактически выигрывают войну, поэтому Кремль должен сесть за стол переговоров. Об этом в эфире Bloomberg Podcasts заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он отметил, что по сравнению с предыдущим годом Украина существенно улучшила своё положение сразу по нескольким направлениям - от оборонного потенциала до политической и финансовой поддержки.

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В частности, соотношение потерь украинских и российских военных он оценил как один к пяти. Еще один аргумент - за текущий год страна-агрессор Россия оккупировала 900 квадратных километров, тогда как украинские силы деоккупировали 800.

Кроме того, по словам Стубба, продолжается интенсивная "челночная дипломатия", а международное сообщество рассчитывает как минимум на частичное прекращение боевых действий.

"Поэтому я думаю, что наше послание россиянам таково: "Послушайте, ребята, вы не выиграете эту войну, так что давайте попробуем её закончить". Зеленский хочет мира, Трамп хочет мира, и теперь нам нужно добиться того, чтобы Путин сел за стол переговоров", - подчеркнул Стубб.

Сколько еще Россия сможет воевать против Украины

Главред писал, что, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода.

Москва уже сталкивается с проблемами с резервами, топливом, бюджетом и экспортными доходами. Поэтому экономист ставит под сомнение оценки, согласно которым Россия якобы сможет поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий до 2028-го или 2030 года.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения.

Ранее, 22 сентября, стало известно, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне сообщалось, что война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а договоренностью за столом переговоров - так охарактеризовал перспективы боевых действий госсекретарь США Марко Рубио.

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О персоне: Александр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший премьер-министр Финляндии. В 2008–2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

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