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Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм

Анна Косик
23 сентября 2026, 07:53
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Исследователи предупредили, что в ближайшее время геомагнитная обстановка ощутимо изменится.
Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм
Прогноз магнитных бурь на 23–25 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда начнётся новая магнитная буря
  • Какой силы будет геомагнитный шторм

Магнитная буря уровня G1 возникнет в ближайшее время на Земле из-за потока солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Британской геологической службе.

Геомагнитный шторм ожидается уже 23-24 сентября. Предположительно, он не будет длительным. Активность снизится уже к 25 сентября.

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Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм
Магнитные бури 23–25 сентября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 4,3, что соответствует желтому уровню, то есть средним магнитным колебаниям. Солнечная вспышка В6 соответствует зеленому уровню. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зеленом уровне.

Но уже завтра, 24 сентября, К-индекс составит 5,3, что соответствует магнитной буре красного уровня. В пятницу показатель снизится до 3,7, то есть до зеленого уровня.

Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм
Геомагнитная активность 23–25 сентября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

  • слабости
  • сонливости
  • боли в спине и суставах
  • повышенном давлении
  • обострении хронических заболеваний
Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущёнными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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