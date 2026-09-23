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Взрывы в Киеве, дроны атаковали столицу, есть "прилеты" и пожары: что известно

Анна Ярославская
23 сентября 2026, 07:12
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Последствия удара по Киеву ликвидируют в Голосеевском и Соломенском районах города.
Атака дронов, дроны, ПВО
Атака дронов на Киев 23 сентября - прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Ключевые факты:

  • Утром 23 сентября Киев атаковали вражеские дроны
  • В Голосеевском районе БПЛА попал в склад
  • В Соломенском районе возник пожар на транспортном предприятии

Рано утром в среду, 23 сентября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В столице были слышны звуки взрывов. Местные власти рассказали о последствиях атаки РФ.

"Желтый уровень опасности. Объявлена ​​воздушная тревога из-за дроновой угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в 06:00.

видео дня

Позже стало известно, что в Голосеевском районе в результате попадания БПЛА повреждено складское помещение. Вспыхнул пожар.

По предварительной информации, в Соломенском районе обломки упали на открытой территории между жилыми домами.

На другой локации в Соломенском районе обломки рухнули на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Соломенском районе произошло возгорание на территории транспортного предприятия. Экстренные службы направляются на место.

В 07:15 Кличко сообщил, что в Голосеевском районе повреждена АЗС в результате попадания БпЛА.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 22 сентября российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В результате вражеской атаки два человека погибли. Еще шестеро - получили ранения.

В ночь на 22 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев. Попадания и падение обломков зафиксировали как минимум в трех районах столицы, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы. Еще 15 человек спасатели вывели из поврежденного жилого дома.

Киевская область также оказалась под ударом. Вражеская атака вызвала возгорание складского здания в Броварском районе.

В ночь на 21 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате была повреждена гражданская инфраструктура: два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно о как минимум пяти раненых.

Вечером 20 сентября дрон на оптике попал прямо возле подъезда в Сумах. Там как раз находилась супружеская пара. Женщина погибла. Ее 41-летний супруг получил множественные осколочные ранения.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия готовит новую масштабную атаку по Украине

Страна-агрессор РФ готовит новую массированную атаку по Украине. Об этом заявил в Telegram президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.

"Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины", - сказал глава государства.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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