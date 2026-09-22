РФ дважды пыталась проникнуть в Сумскую область по газопроводу - детали

По данным аналитиков, российские военные использовали газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород" в районе Суджи.

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РФ дважды пыталась проникнуть в Сумскую область по газопроводу / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот

Кратко:

Речь идет о газопроводе "Братство"

Существенного продвижения на Сумском фронте оккупанты не добились

Российские войска в течение последних десяти дней дважды пытались проникнуть на территорию Сумской области через газопровод, который проходит в районе границы Украины с Курской областью РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российские военные использовали газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород" в районе Суджи. Там ранее располагался пункт обмена газом, работу которого прекратили после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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Речь идет о газопроводе "Братство" - крупной экспортной магистрали протяженностью около 4,5 тысячи километров и диаметром 1420 мм. Она проходит от Уренгойского месторождения в Сибири через территорию России и запад Украины в направлении Центральной и Западной Европы.

Первую попытку российской группы проникнуть через газопровод украинские военные пресекли 12 сентября. Как рассказал представитель 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Украины, речь шла о десяти российских военнослужащих. По его словам, бойцы ВСУ устроили засаду, когда группа вышла из туннеля газопровода на украинской территории.

Уже на следующий день в районе села Малая Корчаковка, расположенного севернее Сум, появилась еще одна российская группа - численностью примерно со взвод. Украинские военные сообщили, что в результате последующего боя были уничтожены 29 российских военнослужащих, еще трое получили ранения.

В ISW считают, что попытки использовать газопровод могли быть частью подготовки российских войск к дальнейшим наступательным действиям на Сумском направлении. По оценке аналитиков, таким образом российские силы стремились нарушить работу украинской обороны перед масштабными атаками.

Две крупные атаки российские войска провели 20 и 21 сентября. Однако, согласно оценке ISW, существенного продвижения на Сумском фронте они не добились.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что Силы обороны Украины освободили еще 43,5 квадратных километров территории и два населенных пункта в рамках операции "Вивальди". Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитиков DeepState. Сообщается, что Россия окончательно утратила контроль над селами в Лиманской общине Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Россия использует завышенные заявления о продвижении своих войск на фронте в качестве инструмента информационной кампании, призванной убедить Украину и её западных партнёров в якобы неизбежной победе РФ. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска заняли полосу территории вдоль украинско-российской границы в Сумской области шириной от 2 до 4 км. В то же время расширить этот участок оккупантам не удалось.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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