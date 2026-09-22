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Трамп предложит Зеленскому "отличную идею" на встрече в Нью-Йорке - Рубио

Руслана Заклинская
22 сентября 2026, 16:45
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Государственный секретарь США заявил, что США поддерживают прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.
Трамп предложит Зеленскому
США предлагают энергетическое перемирие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Трамп и Зеленский встретятся вечером 22 сентября в Нью-Йорке
  • Одной из тем станет энергетическое перемирие между Украиной и РФ
  • США поддерживают прекращение ударов по энергетической инфраструктуре

Вечером 22 сентября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Одной из тем переговоров станет возможное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Reuters.

Рубио заявил, что США поддерживают прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры. По его словам, речь идет о том, чтобы энергетические объекты Украины и российские энергетические мощности не становились целями ударов.

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"Мы считаем, что это была бы отличная идея - прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, при котором инфраструктура Украины не станет мишенью, а также поставки российской энергии не станут мишенью", - сказал Рубио в эфире Fox News

По словам госсекретаря США, Трамп хочет обсудить с Зеленским возможность прекращения ударов по энергетическим объектам обеих стран. Идея такого перемирия уже обсуждалась американской стороной. В то же время в последние дни Россия и Украина продолжали наносить удары по целям, связанным с энергетикой.

Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского - мнение дипломата

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Oboz.ua рассказал, что реальный прогресс во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке возможен прежде всего в вопросе поставок вооружения. В то же время возобновление переговоров с Москвой и усиление давления на Россию пока могут остаться лишь политическими заявлениями.

По словам дипломата, встреча будет посвящена нескольким важным вопросам - от противовоздушной обороны до возможного нового пакета санкций. При этом наиболее реальных результатов он ожидает именно в военной сфере.

"В вопросе вооружения ситуация будет развиваться в положительном направлении. Трамп все-таки должен понять, что он так же несет ответственность за преступления, которые ежедневно совершает Россия в Украине, бомбардируя нашу территорию", - отметил Огрызко.

Что касается переговоров с Кремлем и нового давления на РФ, дипломат настроен скептически. Он подчеркнул, что Москва не изменила своей позиции, а обстоятельств для усиления давления на Россию пока не видно.

Переговоры между Зеленским и Трампом - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президенты Украины и США договорились о личной встрече в Нью-Йорке. Лидеры планируют обсудить вопросы энергетической безопасности.

Владимир Зеленский сообщил о готовности пойти на шаги по деэскалации при определенных условиях. Он уточнил, что прекращение ударов по НПЗ РФ возможно при условии прекращения атак на украинскую энергетику.

Президент США Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, может поднять вопрос об ограничении атак на российскую нефтяную инфраструктуру в ходе переговоров. Лидер США будет настаивать на необходимости ограничить атаки на НПЗ из-за их влияния на рынок топлива. Ранее эта тема уже обсуждалась во время телефонного разговора между президентами.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

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