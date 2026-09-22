Как правильно плести косы из лука: два простых и надежных способа

Читайте в материале:
- В каких условиях лук лучше всего хранится
- Два способа сплести косы из лука
После уборки лука важно не только правильно его просушить, но и подготовить к длительному хранению. Один из проверенных способов - заплести луковицы в косы: так они хорошо проветриваются, занимают меньше места и дольше хранятся.
Главред разобрался, как заплести лук в косу для сушки, чтобы он не начал гнить и прорастать.
Зачем заплетать лук в косы
Опытный садовод Екатерина рассказала на своем ютуб-канале "Загородные будни" рассказала о двух способах плетения лука для хранения.
"Это красиво, просто и практично. Это нужно потому, что плетение лука создает оптимальные условия. Воздух проходит между головками, они не гниют, занимают меньше места и дольше хранятся. Когда лук сложен в ящиках толстым слоем, он не проветривается и начинает гнить", - объяснила она.
Способ 1: Плетение на веревке
Для первого варианта сначала нужно подготовить лук. Для этого хвостики подрезают так, чтобы осталось 7–10 см. Лук должен быть сухим.
Что понадобится:
- прочная веревка (шпагат, лента или прочный шнур);
- ножницы.
Порядок действий:
- Веревку складывают вдвое на желаемую длину косы и связывают концы узлом.
- В образовавшемся основании закрепляют первую луковицу.
- Вторую луковицу прикладывают к веревке с правой стороны, ее хвостиком обворачивают сначала правую, затем левую нить.
- Следующую луковицу фиксируют аналогичным образом, но с левой стороны.
- Плетение продолжают до нужной длины, после чего конец косы надежно завязывают узлом.
Способ 2: Быстрый метод "колосок"
Этот способ не требует предварительной обрезки стеблей и занимает меньше времени. Единственное требование - луковицы должны быть хорошо просушены.
Порядок действий:
- Для старта берут три луковицы и переплетают их стебли в начало обычной косы.
- В процессе плетения в косу поочередно добавляют по одной луковице - по принципу формирования парикмахерского "колоска".
- В конце остатки стеблей туго связывают небольшим отрезком веревки.
- Для приданий косе аккуратного вида корешки луковиц обрезают ножницами.
Как хранить лук
Чтобы урожай сохранился до самой весны, необходимо соблюдать температурный режим.
Хранить луковые косы рекомендуется в сухом, прохладном месте при температуре +15…+18 °C.
Раз в неделю косы необходимо осматривать. Если обнаружится подгнившая луковица, ее нужно сразу удалить, чтобы предотвратить заражение всего урожая.
Смотрите видео - Как плести косу из лука или чеснока:
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YouTube-канал "Заміські будні"
Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.
Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).
По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.
"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.
На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.
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