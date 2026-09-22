Как правильно плести косы из лука: два простых и надежных способа

Плетение лука в косы - это не только эстетичный способ хранения урожая, но и практичное решение, предотвращающее порчу овощей.

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Коса из лука / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

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Два способа сплести косы из лука

После уборки лука важно не только правильно его просушить, но и подготовить к длительному хранению. Один из проверенных способов - заплести луковицы в косы: так они хорошо проветриваются, занимают меньше места и дольше хранятся.

Главред разобрался, как заплести лук в косу для сушки, чтобы он не начал гнить и прорастать.

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Зачем заплетать лук в косы

Опытный садовод Екатерина рассказала на своем ютуб-канале "Загородные будни" рассказала о двух способах плетения лука для хранения.

"Это красиво, просто и практично. Это нужно потому, что плетение лука создает оптимальные условия. Воздух проходит между головками, они не гниют, занимают меньше места и дольше хранятся. Когда лук сложен в ящиках толстым слоем, он не проветривается и начинает гнить", - объяснила она.

Способ 1: Плетение на веревке

Для первого варианта сначала нужно подготовить лук. Для этого хвостики подрезают так, чтобы осталось 7–10 см. Лук должен быть сухим.

Что понадобится:

прочная веревка (шпагат, лента или прочный шнур);

ножницы.

Порядок действий:

Веревку складывают вдвое на желаемую длину косы и связывают концы узлом. В образовавшемся основании закрепляют первую луковицу. Вторую луковицу прикладывают к веревке с правой стороны, ее хвостиком обворачивают сначала правую, затем левую нить. Следующую луковицу фиксируют аналогичным образом, но с левой стороны. Плетение продолжают до нужной длины, после чего конец косы надежно завязывают узлом.

Способ 2: Быстрый метод "колосок"

Этот способ не требует предварительной обрезки стеблей и занимает меньше времени. Единственное требование - луковицы должны быть хорошо просушены.

Порядок действий:

Для старта берут три луковицы и переплетают их стебли в начало обычной косы.

В процессе плетения в косу поочередно добавляют по одной луковице - по принципу формирования парикмахерского "колоска".

В конце остатки стеблей туго связывают небольшим отрезком веревки.

Для приданий косе аккуратного вида корешки луковиц обрезают ножницами.

Как хранить лук

Чтобы урожай сохранился до самой весны, необходимо соблюдать температурный режим.

Хранить луковые косы рекомендуется в сухом, прохладном месте при температуре +15…+18 °C.

Раз в неделю косы необходимо осматривать. Если обнаружится подгнившая луковица, ее нужно сразу удалить, чтобы предотвратить заражение всего урожая.

Смотрите видео - Как плести косу из лука или чеснока:

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