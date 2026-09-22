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Как правильно плести косы из лука: два простых и надежных способа

Анна Ярославская
22 сентября 2026, 11:38
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Плетение лука в косы - это не только эстетичный способ хранения урожая, но и практичное решение, предотвращающее порчу овощей.
Как правильно плести косы из лука: два простых и надежных способа
Коса из лука / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

  • В каких условиях лук лучше всего хранится
  • Два способа сплести косы из лука

После уборки лука важно не только правильно его просушить, но и подготовить к длительному хранению. Один из проверенных способов - заплести луковицы в косы: так они хорошо проветриваются, занимают меньше места и дольше хранятся.

Главред разобрался, как заплести лук в косу для сушки, чтобы он не начал гнить и прорастать.

видео дня

Зачем заплетать лук в косы

Опытный садовод Екатерина рассказала на своем ютуб-канале "Загородные будни" рассказала о двух способах плетения лука для хранения.

"Это красиво, просто и практично. Это нужно потому, что плетение лука создает оптимальные условия. Воздух проходит между головками, они не гниют, занимают меньше места и дольше хранятся. Когда лук сложен в ящиках толстым слоем, он не проветривается и начинает гнить", - объяснила она.

Способ 1: Плетение на веревке

Для первого варианта сначала нужно подготовить лук. Для этого хвостики подрезают так, чтобы осталось 7–10 см. Лук должен быть сухим.

Что понадобится:

  • прочная веревка (шпагат, лента или прочный шнур);
  • ножницы.

Порядок действий:

  1. Веревку складывают вдвое на желаемую длину косы и связывают концы узлом.
  2. В образовавшемся основании закрепляют первую луковицу.
  3. Вторую луковицу прикладывают к веревке с правой стороны, ее хвостиком обворачивают сначала правую, затем левую нить.
  4. Следующую луковицу фиксируют аналогичным образом, но с левой стороны.
  5. Плетение продолжают до нужной длины, после чего конец косы надежно завязывают узлом.

Способ 2: Быстрый метод "колосок"

Этот способ не требует предварительной обрезки стеблей и занимает меньше времени. Единственное требование - луковицы должны быть хорошо просушены.

Порядок действий:

  • Для старта берут три луковицы и переплетают их стебли в начало обычной косы.
  • В процессе плетения в косу поочередно добавляют по одной луковице - по принципу формирования парикмахерского "колоска".
  • В конце остатки стеблей туго связывают небольшим отрезком веревки.
  • Для приданий косе аккуратного вида корешки луковиц обрезают ножницами.

Как хранить лук

Чтобы урожай сохранился до самой весны, необходимо соблюдать температурный режим.

Хранить луковые косы рекомендуется в сухом, прохладном месте при температуре +15…+18 °C.

Раз в неделю косы необходимо осматривать. Если обнаружится подгнившая луковица, ее нужно сразу удалить, чтобы предотвратить заражение всего урожая.

Смотрите видео - Как плести косу из лука или чеснока:

Ранее Главред писал, что осень считается одним из самых удачных периодов для посадки смородины: почва еще сохраняет тепло, а прохладная погода помогает саженцам направить силы на укоренение. Чтобы куст хорошо прижился и весной быстро пошел в рост, важно правильно выбрать место, подготовить посадочную яму и не допустить распространенных ошибок при посадке. Детальнее читайте в материале: Смородина будет расти лучше: как правильно посадить куст осенью.

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YouTube-канал "Заміські будні"

Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.

Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).

По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.

"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.

На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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