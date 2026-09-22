Трамп поднимет ключевой вопрос: СМИ о деталях встречи с Зеленским

СМИ не исключают требование Вашингтона ограничить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру.

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Планируется встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Трамп может поднять вопрос ударов по НПЗ РФ

Киев ждет обсуждения энергетической деэскалации

Запланированная на 22 сентября встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может пройти на фоне разногласий вокруг украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

Как пишет The Telegraph, американский президент, вероятно, вновь поднимет этот вопрос и выразит недовольство ударами по нефтеперерабатывающим заводам России.

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Ранее сообщалось, что тема российских НПЗ уже обсуждалась во время телефонного разговора двух президентов. По данным СМИ, Трамп призывал Зеленского отказаться от подобных атак, объясняя свою позицию их влиянием на мировой рынок дизельного топлива. По его мнению, повреждение российских нефтеперерабатывающих мощностей способствует сокращению предложения топлива и, как следствие, росту цен.

Украинские представители также рассказывали журналистам, что американский лидер настойчиво выступал за прекращение ударов по объектам российской энергетики. Однако для Киева такие операции имеют отдельное значение: дальние удары по территории России рассматриваются как один из инструментов военного давления и могут использоваться в рамках переговорного процесса.

Именно поэтому возможное требование Вашингтона ограничить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру способно стать одним из наиболее чувствительных вопросов предстоящих переговоров.

Отдельное место в обсуждениях занимает внутриполитическая ситуация в США. Как отмечается в публикации, уровень поддержки Трампа приблизился к исторически низким показателям. На фоне недовольства американцев стоимостью товаров и топлива это создает дополнительные политические сложности для администрации. В материале также приводится мнение аналитиков о возможных потерях республиканцами позиций на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Сам Зеленский после телефонного разговора с Трампом назвал его важным и заявил, что предстоящая личная встреча способна существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации. При этом украинская сторона продолжает рассчитывать на обсуждение более широкого круга вопросов, связанных с прекращением войны.

Среди возможных рычагов давления на Москву остается и санкционная политика США. Один из украинских чиновников предположил в разговоре с журналистами, что Трамп теоретически мог бы использовать вопрос о вступлении в силу нового санкционного законодательства как инструмент для достижения договоренности с Киевом по атакам на российские НПЗ.

/ Главред

В то же время в The Telegraph допускают и другой сценарий использования американского экономического давления: по мнению издания, Вашингтон может задействовать расширенные полномочия по введению тарифов в отношении России, чтобы побудить Москву вернуться к прямым переговорам с Украиной.

Таким образом, встреча Зеленского и Трампа может оказаться сосредоточена не только непосредственно на прекращении боевых действий, но и на вопросах энергетики, санкций и допустимых методов давления на Россию. Одним из центральных пунктов обсуждения при этом может стать судьба украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Встреча Зеленского и Трампа: СМИ узнали позицию Киева

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на информированный источник, главное внимание во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом будет уделено энергетической деэскалации.

"Пока не ожидаем прорывов, но главное внимание уделяется энергетической деэскалации", - отметил источник.

Согласно данным информированного источника, Зеленский и Трамп должны встретиться во второй половине дня или вечером по киевскому времени.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужны гарантии безопасности, и чтобы война не повторилась в будущем, необходимо создать так называемую "буферную зону".

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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