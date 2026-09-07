Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

Зеленский заявил, что США ищут пути деэскалации войны зимой и возобновления диалога с РФ.

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План США по войне - Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

США ищут способ снизить эскалацию зимой

Зеленский считает, что Путин не хочет раздражать Трампа

Киев хочет использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров

США изучают возможность одновременно снизить интенсивность войны в течение зимы и возобновить переговоры о более широком мирном соглашении. Кремль может быть заинтересован в дипломатическом процессе, в частности из-за нежелания диктатора и военного преступника Владимира Путина вступать в конфликт с президентом США Дональдом Трампом накануне американских промежуточных выборов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

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Зеленский убежден, что в Москве внимательно следят за позицией Вашингтона. По его мнению, личный политический фактор может стать одним из рычагов, способных повлиять на поведение Кремля в ближайшие месяцы.

"У меня такое ощущение, что Путин нуждается в Трампе. Он не хочет… его раздражать", - сказал Зеленский.

Президент также предположил, что российский лидер может быть готов предоставить Трампу дипломатический результат перед выборами в США. В то же время, по словам Зеленского, даже нежелание Кремля менять свою позицию не исключает возможности давления со стороны американской администрации.

"Да", - ответил президент Украины на вопрос, может ли Путин захотеть подарить Трампу дипломатическую победу перед выборами.

Новый импульс для контактов появился после встречи Зеленского в Киеве со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Американские посланцы прибыли в Украину после переговоров с Путиным в Кремле, а их поездка стала первым визитом в Киев с начала второго президентского срока Трампа.

По словам Зеленского, американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому курсу. В то же время президент Украины подчеркнул, что реальное поведение России пока дает основания сомневаться в ее намерениях.

После встречи с представителями США Зеленский, однако, заметил определенное изменение в оценке возможностей для дальнейших контактов. Он отметил, что Путин готов, по крайней мере, обсуждать варианты продвижения переговоров.

Американская инициатива, по словам президента, касается не только самого возобновления дипломатического процесса. Одной из тем стали возможные договоренности, которые могли бы повлиять на ситуацию в преддверии и во время холодного сезона.

"Есть идеи по энергетике [объектов, - ред.], зерну [поставок, - ред.], электроэнергетике [объектов, - ред.], а также нефти и газу [экспорта, - ред.]. У нас с Россией разные интересы", - отметил он.

Президент подтвердил, что предложенный США подход в целом предусматривает два параллельных направления: возвращение к переговорам и поиск механизмов, которые не допустили бы повторения предыдущих зимних сценариев с масштабным обострением.

По его словам, задача заключается в поиске решений, способных не только снизить риски в ближайшие месяцы, но и создать условия для дальнейшего политического процесса.

Зеленский при этом не скрывает скептицизма в отношении намерений Кремля. Он считает, что Россия продолжает рассчитывать на зимний период как на возможность усилить давление на Украину и изменить её позицию.

"Россия действительно считает, что эта зима поможет ей сломить нас", - сказал он.

По оценке президента, Москва надеется совместить военное давление с ударами по критической инфраструктуре. Киев, со своей стороны, не считает, что дипломатический процесс может существовать отдельно от гарантий безопасности и экономической поддержки.

Отдельным направлением американской помощи должен стать так называемый зимний пакет. Он, по словам Зеленского, будет включать поддержку в сфере противовоздушной обороны и энергетики, причем вопрос не ограничивается лишь поставками средств перехвата российских атак.

"Дело не только в ракетах. Дело также в СПГ [сжиженном природном газе, - ред.]… и в мерах по деэскалации", - ответил глава государства.

Президент также обратил внимание на то, что зимний период создает риски не только для Украины. По его словам, Киев имеет возможности наносить России экономический ущерб, а сбои в поставках энергоносителей или сельскохозяйственной продукции могут иметь более широкие международные последствия.

"Когда они атаковали нашу электроэнергетику, мы заблокировали им возможность продавать нефть и газ", - сказал Зеленский.

В ближайшие месяцы Киев рассчитывает использовать сентябрь и октябрь для активизации контактов. Одной из площадок для дальнейших консультаций Зеленский назвал Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, а также не исключил нового раунда трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России.

"У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти любой способ для диалога. Без диалога… мы не получим результата", - подчеркнул он.

Президент считает, что Трамп способен повлиять на ход дипломатического процесса еще до наступления холодной зимы. При этом Украина, по его словам, должна сохранять сильные позиции на фронте и получить дополнительные инструменты давления на Россию.

"Я думаю, что президент Трамп сможет найти способ, чтобы процесс переговоров действительно начался еще до наступления холодной зимы", - добавил Зеленский.

Одним из главных рычагов Киев по-прежнему считает американские санкции. Зеленский подчеркнул, что финансовые возможности России напрямую влияют на ее способность продолжать войну.

"Путину нужны деньги. Путин хочет денег, чтобы продолжать войну", - подытожил он.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Что может предусматривать новый мирный план Трампа

Переговоры о прекращении войны России против Украины могут вновь вращаться вокруг 28 пунктов, связанных с предыдущими предложениями президента США Дональда Трампа, значительная часть которых, по оценке эксперта, фактически учитывала требования Москвы. Об этом сообщил руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в эфире Radio NV.

По мнению Денисенко, содержание будущих документов может корректироваться в зависимости от хода контактов между сторонами. В то же время он считает, что предыдущий набор предложений может остаться основой для дальнейшего диалога.

"В принципе, переговорный процесс будет вращаться вокруг этих 28 пунктов. В основе любых последующих переговорных процессов - будь то в этом формате или в следующем - так или иначе будут лежать эти 28 пунктов. Модифицированные, измененные, но в целом там прописано фактически все, что хочет Россия", - заявил Денисенко.

Американский план прекращения войны / Инфографика: Главред

Отдельным вопросом остается готовность Кремля пересмотреть собственную позицию. Эксперт не ожидает, что российская сторона в ближайшее время самостоятельно откажется от значительной части своих максималистских требований.

Перспективы нынешнего дипломатического трека, по словам Денисенко, пока трудно оценить из-за отсутствия официально подтвержденных деталей контактов между Вашингтоном и Москвой. Часть принципиальных вопросов, по его мнению, может обсуждаться за закрытыми дверями, а результат таких консультаций будет определять возможность сближения позиций сторон.

"Сработает ли это или нет, насколько Трамп согласится на те предложения, которые есть у Российской Федерации, насколько Украина будет готова соглашаться на эти предложения - пока ответить на эти вопросы фактически невозможно, потому что у нас есть только определенные гипотезы без какой-либо конкретики", - отметил эксперт.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Путин заявил, что РФ не наносила ударов по Киеву с начала суток и обсуждала вопросы безопасности во время встречи в Кремле со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Он также сообщил, что гарантии безопасности участников переговоров были предметом обсуждения во время визита американских представителей. По его словам, договоренностей о прекращении огня на срок более трех дней не было.

Зеленский заявил, что для Киева важно достичь не формального прекращения боевых действий, а справедливого и устойчивого мира. Он подчеркнул, что готовность продолжать переговоры была подтверждена американской стороной после встречи. По итогам первой части встречи сообщалось, что к обсуждениям присоединятся Великобритания, Франция и Германия.

Институт изучения войны (ISW) указал, что Кремль сохранил максималистские требования и не готов к существенным компромиссам. Аналитики в отчете подчеркнули, что план Путина в отношении Украины не изменился и включает территориальные требования. В отчете отмечается, что Путин считает возможным захватить оставшуюся часть Донецкой области до конца 2026 года, согласно текущим оценкам его окружения.

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Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - объёмом менее 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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