'Крым уже оценил': бойцы ГУР поразили российский бомбардировщик Су-24

Степень повреждения воздушного судна в Департаменте активных действий ГУР МОУ в настоящее время уточняется.

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ГУР сбило вражеский Су-24 в оккупированном Крыму / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот из видео

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ГУР поразило российский самолет в оккупированном Крыму

Удар был нанесён в ночь на 7 сентября

Степень повреждения самолета уточняется

видео дня

В ночь на 7 сентября военная разведка Украины нанесла очередной сокрушительный удар по оккупационным войскам на территории аннексированного Крыма. Операторы Департамента активных действий ГУР МОУ успешно поразили российский военный самолет. Об этом сообщается на их Telegram-канале.

По данным профильных военных источников, вероятной целью спецназовцев стал фронтовой бомбардировщик Су-24. Точное место проведения операции и окончательные масштабы повреждений вражеского самолета пока уточняются, однако в разведке уже подтвердили сам факт успешного поражения.

Эту ночную операцию силовики посвятили своему профессиональному празднику - Дню военной разведки Украины, лаконично отметив, что "Крым уже оценил" такой подарок.

Минобороны РФ и подконтрольная Кремлю оккупационная администрация традиционно воздерживаются от комментариев относительно потерь собственной авиации на полуострове.

Это уже не первый случай успешной нейтрализации подобных самолетов в регионе: в 2025 году в результате ночной атаки СБУ на военный аэродром "Саки" уже были выведены из строя три аналогичных бомбардировщика Су-24.

Смотрите видео поражения вражеского самолета в оккупированном Крыму:

ГУР МО / Инфографика: Главред

Какова результативность ударов Украины по России - мнение эксперта

В последние месяцы Украина существенно усилила дальнобойные удары по военным, промышленным и инфраструктурным объектам на территории России и в оккупированных регионах. Помимо непосредственного уничтожения целей, эти атаки призваны продемонстрировать российскому обществу, что война имеет последствия и для самой РФ.

В то же время российская противовоздушная оборона перехватывает значительную часть украинских ракет и беспилотников. По оценке старшего научного сотрудника британского аналитического центра RUSI Джека Вотлинга, до своих целей в России долетают примерно 5–9 % украинских ракет и дронов.

Эксперт отмечает, что украинская кампания имеет не только военный, но и психологический эффект. Речь идет о разрушении представления о том, что Россия способна вести войну против Украины, не сталкиваясь с серьезными последствиями на собственной территории. Большинство ударов приходится на объекты в пределах примерно 200 км от линии фронта, однако всё чаще украинские силы поражают цели на значительно большем расстоянии.

Ликвидация российской авиации - новости по теме

Как ранее писал Главред, 20 августа Силы обороны Украины уничтожили российский самолет Су-24М и четыре единицы техники аэродромного обеспечения в оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, InformNapalm сообщил, что российская ПВО сбила собственный истребитель Су-57. Организация также отметила, что подготовка операции началась 17 июля.

Генштаб также сообщил о поражении аэродрома "Мариновка" в Волгоградской области и ряде других ударов по объектам на территории РФ. Зафиксировано повреждение Су-34.

Как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области и повреждении самолета Су-34. Аэродром расположен примерно в 650 км от линии боевого столкновения.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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