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Сладкий перец по-итальянски: рецепт ароматной закуски с томатным соусом

Инна Ковенько
7 сентября 2026, 11:09
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Сладкий перец можно превратить в ароматную закуску, которая прекрасно дополнит как праздничный стол, так и обычный ужин.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 3-4 порции
Сладкий перец по-итальянски: рецепт ароматной закуски с томатным соусом
Итальянская закуска из перца / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Сладкий перец - универсальный овощ, который можно использовать не только для лечо или овощной икры. Один из самых интересных способов приготовления - пепероната, традиционная итальянская закуска. Это блюдо, в котором перец тушится с луком и томатной пассатой, образуя густой кисло-сладкий соус с насыщенным ароматом.

Рецептом пепероны поделилась кулинарная блогерша lanas diet в Instagram.

Ингредиенты

  • красный сладкий перец – 1 кг.
  • белый лук – 1 крупная головка
  • томатная пассата – 300 г
  • белый винный уксус – 40–50 мл
  • сахар – 20–30 г
  • оливковое масло – 40 мл
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • свежий базилик – по желаниюʼ

Способ приготовления

Лук очистите и нарежьте тонкими дольками. В большой сковороде или сотейнике разогрейте оливковое масло, выложите лук и тушите на слабом огне примерно 8–10 минут. Он должен стать мягким и прозрачным, но не поджариться.

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Сладкий перец помойте, удалите семена и нарежьте длинными полосками. Добавьте его к луку, посолите и перемешайте. Готовьте ещё 10–15 минут на среднем огне, периодически помешивая. За это время перец станет мягче и уменьшится в объёме.

Влейте белый винный уксус и всыпьте сахар. Перемешайте овощи и оставьте на огне ещё 2–3 минуты, чтобы резкий запах уксуса исчез, а вкус стал более гармоничным.

Добавьте томатную пассату и черный молотый перец. Убавьте огонь до минимального и тушите пеперону без крышки 45–60 минут, время от времени перемешивая, чтобы овощи не пригорели.

Готовый перец должен быть очень мягким, а соус - густым и насыщенным. Перед подачей закуску можно украсить свежим базиликом. Пепероната хороша как самостоятельное блюдо, а также прекрасно сочетается с мясом, рыбой или хрустящим хлебом.

Смотрите видео с рецептом итальянской закуски из перца:

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Об источнике: lanas_diet

lanas_diet (Светлана Левицкая) - украинская кулинарная блогерша, которая делится простыми рецептами и советами по здоровому питанию. Страница насчитывает около 136 тысяч подписчиков, регулярно пополняется новыми публикациями и сочетает кулинарный контент с личными заметками автора, что делает её одним из популярных украинских фуд-блогов.

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