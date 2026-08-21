Медовый перец на зиму: рецепт, который захочется повторять каждый год

Кулинарка поделилась простым и проверенным рецептом маринованного перца на зиму, который она готовит уже много лет.

https://glavred.info/recipes/medovyy-perec-na-zimu-recept-kotoryy-zahochetsya-povtoryat-kazhdyy-god-10790204.html Ссылка скопирована

Рецепт консервированного перца с медом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Многие хозяйки делают заготовки на зиму и консервируют огурцы, помидоры и различные салаты. Именно на август приходится сезон перца, поэтому из этого овоща также можно приготовить закуску, которая будет вкусной в холодное время года.

Кулинар Лилия Цвит опубликовала на своем YouTube-канале рецепт вкусного маринованного перца на зиму, пишет Главред.

Перец в медовом маринаде на зиму - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

перец - 3 кг;

вода - 1 л;

растительное масло - 200 мл;

соль - 55 г;

уксус 9% - 150 мл;

мед - 200 г (можно заменить сахаром);

душистый перец - 1 ст. л.;

гвоздика - 5 шт.;

лавровый лист - 3–5 шт.

Повар советует для этого рецепта выбирать крупный, мясистый перец. Овощ нужно вымыть, очистить от семян и порезать на четвертинки.

Для маринада нужно смешать все ингредиенты, хорошо их перемешать и довести до кипения.

Подготовленный перец нужно погружать в маринад партиями, стараясь заполнить кастрюлю максимальным количеством кусочков.

После закипания маринада перец следует варить еще 2–3 минуты, после чего плиту нужно выключить, кастрюлю накрыть крышкой и оставить еще на 2–3 минуты.

Только после этого перец можно вынимать и раскладывать по чистым банкам, не утрамбовывая слишком сильно.

Наполненные банки нужно залить маринадом, в котором варился перец, и накрыть чистыми крышками.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Последний этап - стерилизация, и именно здесь автор рецепта указывает точные временные рамки для различной тары.

"Стерилизуем перец 5 минут после закипания для полулитровых банок и 10 минут для литровых банок", - уточнила кулинарка.

После стерилизации банки следует герметично закрутить, перевернуть вверх дном и накрыть одеялом на сутки.

"Такой перец готовится быстро и очень хорошо хранится всю зиму", - подытожила Лилия Цвит.

Перец на зиму в медовом маринаде – видео:

Читайте также:

Об персоне: Лилия Цвит Лилия Цвит - украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред