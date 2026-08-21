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Медовый перец на зиму: рецепт, который захочется повторять каждый год

Мария Николишин
21 августа 2026, 13:22
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Кулинарка поделилась простым и проверенным рецептом маринованного перца на зиму, который она готовит уже много лет.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Медовый перец на зиму: рецепт, который захочется повторять каждый год
Рецепт консервированного перца с медом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Многие хозяйки делают заготовки на зиму и консервируют огурцы, помидоры и различные салаты. Именно на август приходится сезон перца, поэтому из этого овоща также можно приготовить закуску, которая будет вкусной в холодное время года.

Кулинар Лилия Цвит опубликовала на своем YouTube-канале рецепт вкусного маринованного перца на зиму, пишет Главред.

Перец в медовом маринаде на зиму - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • перец - 3 кг;
  • вода - 1 л;
  • растительное масло - 200 мл;
  • соль - 55 г;
  • уксус 9% - 150 мл;
  • мед - 200 г (можно заменить сахаром);
  • душистый перец - 1 ст. л.;
  • гвоздика - 5 шт.;
  • лавровый лист - 3–5 шт.

Повар советует для этого рецепта выбирать крупный, мясистый перец. Овощ нужно вымыть, очистить от семян и порезать на четвертинки.

Для маринада нужно смешать все ингредиенты, хорошо их перемешать и довести до кипения.

Подготовленный перец нужно погружать в маринад партиями, стараясь заполнить кастрюлю максимальным количеством кусочков.

После закипания маринада перец следует варить еще 2–3 минуты, после чего плиту нужно выключить, кастрюлю накрыть крышкой и оставить еще на 2–3 минуты.

Только после этого перец можно вынимать и раскладывать по чистым банкам, не утрамбовывая слишком сильно.

Наполненные банки нужно залить маринадом, в котором варился перец, и накрыть чистыми крышками.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Последний этап - стерилизация, и именно здесь автор рецепта указывает точные временные рамки для различной тары.

"Стерилизуем перец 5 минут после закипания для полулитровых банок и 10 минут для литровых банок", - уточнила кулинарка.

После стерилизации банки следует герметично закрутить, перевернуть вверх дном и накрыть одеялом на сутки.

"Такой перец готовится быстро и очень хорошо хранится всю зиму", - подытожила Лилия Цвит.

Перец на зиму в медовом маринаде – видео:

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Об персоне: Лилия Цвит

Лилия Цвит - украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.

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