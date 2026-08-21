Медовый перец на зиму: рецепт, который захочется повторять каждый год

Многие хозяйки делают заготовки на зиму и консервируют огурцы, помидоры и различные салаты. Именно на август приходится сезон перца, поэтому из этого овоща также можно приготовить закуску, которая будет вкусной в холодное время года.
Кулинар Лилия Цвит опубликовала на своем YouTube-канале рецепт вкусного маринованного перца на зиму, пишет Главред.
Перец в медовом маринаде на зиму - рецепт
Ингредиенты:
- перец - 3 кг;
- вода - 1 л;
- растительное масло - 200 мл;
- соль - 55 г;
- уксус 9% - 150 мл;
- мед - 200 г (можно заменить сахаром);
- душистый перец - 1 ст. л.;
- гвоздика - 5 шт.;
- лавровый лист - 3–5 шт.
Повар советует для этого рецепта выбирать крупный, мясистый перец. Овощ нужно вымыть, очистить от семян и порезать на четвертинки.
Для маринада нужно смешать все ингредиенты, хорошо их перемешать и довести до кипения.
Подготовленный перец нужно погружать в маринад партиями, стараясь заполнить кастрюлю максимальным количеством кусочков.
После закипания маринада перец следует варить еще 2–3 минуты, после чего плиту нужно выключить, кастрюлю накрыть крышкой и оставить еще на 2–3 минуты.
Только после этого перец можно вынимать и раскладывать по чистым банкам, не утрамбовывая слишком сильно.
Наполненные банки нужно залить маринадом, в котором варился перец, и накрыть чистыми крышками.
Последний этап - стерилизация, и именно здесь автор рецепта указывает точные временные рамки для различной тары.
"Стерилизуем перец 5 минут после закипания для полулитровых банок и 10 минут для литровых банок", - уточнила кулинарка.
После стерилизации банки следует герметично закрутить, перевернуть вверх дном и накрыть одеялом на сутки.
"Такой перец готовится быстро и очень хорошо хранится всю зиму", - подытожила Лилия Цвит.
Перец на зиму в медовом маринаде – видео:
Читайте также:
- Сытный летний ужин за 10 минут: рецепт очень вкусного белкового салата
- Десерт "взорвал" соцсети: быстрый рецепт арбузного мороженого
- Закуска, которую съедят первой: рецепт блинчиков с крабовой начинкой
Об персоне: Лилия Цвит
Лилия Цвит - украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред