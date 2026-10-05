Кратко:
- Что случилось с Тарасовой
- В каком она состоянии
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая называла украинцев "обалдевшими" и поддерживает нападение России на Украину, вновь находится в больнице.
Об этом сообщают российские пропагандисты. "Она снова в больнице. Состояние пока не могут стабилизировать", – сказал источник.
Других подробностей о состоянии Тарасовой он не привел.
Накануне 7 сентября племянник тренера Алексей Тарасов сообщил, что она прошла плановое обследование в больнице и вернулась домой. 17 сентября стало известно о повторной госпитализации, а 19 сентября Тарасова сообщила о выписке.15 апреля Тарасова попала в реанимацию.
Последние годы у Тарасовой были проблемы с позвоночником и суставами, а в начале 2025 года сообщалось о выявленной у нее гипертонической болезни с поражением сердца.
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Как сообщал Главред, ранее бывший американский президент Барак Обама и его жена Мишель отметили 34-ю годовщину свадьбы и публично подтвердили, что их отношения остаются крепкими, несмотря на недавние слухи о разладе.
Ранее также российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, целовался в губы со своей поклонницей прямо во время концерта.
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О персоне: Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975).
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