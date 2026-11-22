Древесная зола снабжает растение калием и фосфором, но с ней нельзя перебарщивать, и без правильного ухода она не принесет пользы.

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Почему спатифиллум не цветет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как заставить спатифиллум цвести без затрат

Что в золе помогает заложить бутоны

Как часто вносить подкормку и почему не стоит переусердствовать

Спатифиллуму, который перестал цвести, может помочь бесплатное удобрение из древесной золы. Для раствора достаточно одной столовой ложки на литр воды, а подкармливать им растение стоит раз в месяц, сообщает Deccoria.

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Чистая древесная зола, которой в отопительный сезон во многих домах хватает, содержит калий, кальций, фосфор и ряд микроэлементов. Азота в ней нет.

Самый важный для спатифиллума элемент здесь - калий. Он регулирует водный баланс, от которого зависит упругость декоративной листвы, и помогает растению закладывать новые цветочные бутоны. Фосфор, в свою очередь, укрепляет корневую систему, благодаря чему растению легче поглощать из почвы воду и минералы.

В то же время избыток золы повышает pH почвы, а спатифиллум лучше всего чувствует себя при кислотности 5,7–6,8. Поэтому вносить золу следует не чаще одного раза в месяц, а между подкормками чередовать её с удобрениями, которые слегка подкисляют почву, например с кофейной гущей.

Бесплатный рецепт подкормки с ложкой золы

Если спатифиллум не цветет, скорее всего, в почве не хватает питательных веществ. Раствор для полива готовят так:

налить в лейку 1 л теплой кипяченой воды;

добавить 1 столовую ложку просеянной чистой древесной золы и хорошо перемешать;

подождать, пока раствор остынет до комнатной температуры, ещё раз перемешать и полить растение.

Вместо раствора можно использовать сухую золу, тоже раз в месяц. Тонкий слой насыпают на поверхность почвы, слегка перемешивают с землёй и поливают чистой водой.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Пепел не заменит света, тепла и влаги

Пепел поддерживает цветение, но сам по себе его не гарантирует: если растению одновременно не хватает света или воды, бутонов не будет. Поэтому важно создать для спатифиллума благоприятные условия:

Свет. Растению нужно светлое место с рассеянным освещением, например, восточное или западное окно за легкой занавеской. В глубокой тени спатифиллум не зацветет, а прямые солнечные лучи обожгут листья.

Растению нужно светлое место с рассеянным освещением, например, восточное или западное окно за легкой занавеской. В глубокой тени спатифиллум не зацветет, а прямые солнечные лучи обожгут листья. Температура. Бутоны лучше всего появляются при 18–24 °C. Растение плохо переносит холодные сквозняки и жар от батареи.

Бутоны лучше всего появляются при 18–24 °C. Растение плохо переносит холодные сквозняки и жар от батареи. Влажность воздуха. Этот тропический вид любит влажный воздух, поэтому рядом стоит поставить увлажнитель. Если его нет, горшок можно поставить на поддон с влажным керамзитом.

Этот тропический вид любит влажный воздух, поэтому рядом стоит поставить увлажнитель. Если его нет, горшок можно поставить на поддон с влажным керамзитом. Полив. Не стоит ждать, пока листья начнут обвисать. Почва в горшке должна быть постоянно слегка влажной.

Чтобы спатифиллум продолжал завязывать новые бутоны, отцветшие соцветия нужно удалять. Как только цветок побуреет, сухую цветоножку срезают у основания острыми чистыми ножницами.

Смотрите видео о том, что делать, если у спатифиллума желтеют или сохнут листья:

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