Спатифиллум в октябре: куда переставить горшок и как избежать пожелтения листьев

Сокращение продолжительности светового дня влияет на правила ухода за растением сильнее, чем отопительный сезон.

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Как ухаживать за спатифиллумом осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Почему листья спатифилума мелчают, а куст "разваливается"

Как вымыть соли из почвы

Что разводит почвенных комариков в горшке растения

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Главная причина осенних проблем со спатифилумом - не отопление, а сокращение светового дня: угол падения солнца меняется, и место, которое в июле казалось достаточно освещенным, в октябре фактически становится тенистым. Растение замедляет рост, а субстрат после полива дольше остается влажным, сообщает Gardening Know How.

Слава спатифилума как теневыносливого растения верна лишь наполовину. В издании отмечают, что полутень он скорее переносит, чем любит. Расплата за зимовку в тёмном углу - мелкое листье на длинных черешках, которые поникают во все стороны.

Поэтому окно, выходящее на восток, которого хватало летом, осенью стоит заменить на южное. Ожчь листья октябрьское солнце уже не способно, но безопаснее держать вазон примерно в метре от стекла. Горшок рекомендуют каждую неделю-две поворачивать на четверть оборота, иначе куст наклонится в одну сторону. Если в это время нет цветоносов, волноваться не стоит - спатифилум обычно цветет в период с зимы до конца лета.

Холод от окна и белый налет на земле

Почерневшие кончики после резкого похолодания владельцы чаще всего списывают на болезнь, хотя это ожог холодом. Он начинается с краев и верхушек старых листьев и постепенно продвигается внутрь листовой пластинки. Рост останавливается уже при 10 °C, когда снаружи ещё ничего не заметно, а листок, прижатый к стеклу в морозную ночь, охлаждается значительно сильнее, чем воздух в комнате.

Решение простое: отодвинуть вазон на несколько сантиметров от окна, убрать его от входной двери и подальше от горячего потока воздуха из радиатора. Чтобы понять реальную температуру на подоконнике, автор материала советует оставить возле горшка на ночь термометр, фиксирующий минимум и максимум.

Белая корка на поверхности почвы или по краям горшка - это минеральные соли, которые оставляют после себя удобрения и жесткая водопроводная вода. Спатифиллум их не переносит, и первым признаком становятся сухие коричневые кончики листьев. Налёт соскребают вместе со слоем почвы толщиной не более 6 мм, после чего горшок ставят в раковину и медленно проливают двойным объёмом воды: для вазона диаметром 15 см это примерно 2,4 литра. Сделать это следует до начала отопительного сезона, чтобы субстрат успел просохнуть, а удобрения после этого убирают до весны - пока не появится новый прирост.

Комарики, перелив и лампа для темной комнаты

Мелкая тёмная мушка, кружащая над горшком, - это обычно не дрозофилы, а почвенные комарики. Взрослые особи просто раздражают, а вот личинки сидят в верхних 2,5–5 см влажной земли, питаются органикой, а иногда и тонким корешком. В прохладной комнате почва просыхает медленнее - именно это и способствует их циклу размножения.

Самый простой способ - дать верхнему сантиметру-двум как следует подсохнуть между поливами, а рядом поставить желтые клейкие ловушки, которые одновременно уменьшают количество насекомых и показывают, сколько их на самом деле. Более надёжное решение на длительный срок - более сухой полив и увлажнение снизу, из поддона. Проверить, есть ли личинки, можно с помощью кусочка сырого картофеля толщиной 6 мм: его вдавливают в почву, а через день-два поднимают и смотрят на нижнюю сторону.

Для комнат, где южного окна нет вообще, остается искусственное освещение - декоративно-лиственным растениям в темные месяцы хватает 12–16 часов света в сутки. Лампу крепят прямо на обод горшка и ставят на таймер, причём сначала расстояние до листьев делают намеренно большим, чем кажется необходимым. Если через несколько недель новые листья остаются мелкими, лампу опускают ниже. В то же время бледные, выцветшие листья означают, что с освещением перестарались.

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