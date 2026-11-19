Традиционная дата украшения рождественской ёлки имеет особое значение и уходит корнями в средневековые обычаи.

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Есть дата, которую на протяжении веков выбирали для украшения елки / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Почему по древней традиции елку украшали 24 декабря

Какие даты выбирают для установки рождественской елки

До какого дня принято держать елку в доме

Украшение рождественской елки для многих семей является одним из главных символов начала зимних праздников. Одни ставят елку уже в конце ноября, чтобы дольше наслаждаться праздничной атмосферой, другие ждут до декабря или даже Сочельника.

Главред выяснил, когда по традиции нужно украшать елку, откуда происходит этот обычай и когда стоит убирать праздничные украшения.

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Откуда взялась традиция наряжать елку

Обычай украшать рождественское дерево возник несколько сотен лет назад в Центральной Европе, в частности на территории современной Германии и Эльзаса. Первые документальные упоминания о нем датируются XVI веком.

Тогда люди приносили в свои дома ели или хвойные ветки, которые украшали фруктами, орехами, фигурками и свечами. Каждый элемент имел символическое значение: яблоки и орехи ассоциировались с достатком, а свечи олицетворяли свет и надежду.

На распространение традиции также повлияли средневековые религиозные обряды. В частности, речь идет о так называемом Райском дереве, которое украшали яблоками в знак плодов Эдемского сада, пишет Britannica.

Со временем рождественская елка стала одним из самых известных символов Рождества, а обычай украшать её распространился во многих странах мира.

Почему елку традиционно украшали 24 декабря

Согласно европейской христианской традиции, елку наряжали накануне Рождества - 24 декабря. Именно этот день считался временем подготовки к одному из важнейших религиозных праздников года.

Каждое украшение имело своё значение. Зелёные ветки символизировали жизнь и надежду, а свечи на дереве ассоциировались со светом Христа.

Существовал также семейный обычай, согласно которому родители украшали елку без детей, чтобы праздничное дерево стало для них сюрпризом накануне Рождества или утром в праздничный день.

Со временем подготовка к празднику превратилась в совместное семейное занятие. Традиционные яблоки, орехи и свечи постепенно дополнили стеклянные шары, мишура и электрические гирлянды.

Когда лучше украшать елку сейчас

Сегодня нет единой обязательной даты для установки и украшения рождественской елки. Каждая семья может выбирать время в соответствии со своими предпочтениями и праздничными традициями.

Например, в Румынии некоторые семьи украшают елку 30 ноября, в День святого Андрея. Другие выбирают 1 декабря.

Еще одна популярная дата - 6 декабря, День святого Николая. Часть семей предпочитает начинать украшать дом именно тогда, когда дети получают первые праздничные подарки.

В то же время те, кто придерживается старинного обычая, ждут до 24 декабря. Во многих странах Европы и США праздничные украшения появляются еще в конце ноября, а в общественных местах рождественские елки нередко устанавливают даже раньше.

Когда нужно убирать рождественскую елку

Как и в случае с украшением, четких правил относительно даты снятия праздничных украшений нет. Однако по европейской традиции рождественскую елку оставляют в доме до 6 января - праздника Богоявления, или Крещения.

В некоторых христианских традициях этот день связан с завершением двенадцати дней Рождества. Поэтому часть семей убирает украшения именно после Крещения или 7 января, в день святого Иоанна Крестителя.

Другие предпочитают не оставлять праздничное дерево надолго и убирают его в первые дни нового года.

Если речь идет о натуральной елке, важно следить за её состоянием. Когда хвоя начинает высыхать и активно осыпаться, дерево лучше убрать. Сухая хвоя и ветки повышают риск возгорания, особенно если рядом находятся электрические гирлянды или источники тепла.

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