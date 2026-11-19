Кратко:
- Жители Альметьевска слышали как минимум 16 взрывов
- Вероятная цель - нефтеперекачивающая станция Калейкино
- В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы - ограничения
Беспилотники атаковали Альметьевск в Татарстане страны-агрессора РФ - местные жители сообщают о работе ПВО, вспышках в небе и как минимум 16 мощных взрывах. Вероятной целью может быть нефтеперекачивающая станция Калейкино, которая уже подвергалась удару в феврале. Об этом сообщило издание ASTRA.
Отмечается, что с 03:00 в Татарстане действует режим "Беспилотная опасность".
Воздушная тревога звучит непосредственно в Альметьевске. Угрозу атаки БПЛА также объявили в Лениногорске, Бугульме, Елабуге, Нижнекамске и Заинске, а в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели временные ограничения.
Официальных заявлений властей Татарстана или компании "Транснефть" относительно последствий атаки на момент публикации не было.
Что известно о НПС Калейкино?
Нефтеперекачивающая станция Калейкино принадлежит АО "Транснефть - Прикамье". Она принимает нефть из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Западной Сибири, а затем перекачивает её по магистральным нефтепроводам в направлении Самары, Нижнего Новгорода и Нижнекамского НПЗ ТАНЕКО.
Станцию считают одним из ключевых узлов нефтепроводной системы России. По данным LIGA.net со ссылкой на источник в спецслужбе, объект также является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".
Калейкино уже атаковали в ночь на 23 февраля. Тогда, по информации источника в СБУ, на территории станции горели резервуары с нефтью.
А 15 ноября в Татарстане атаковали "Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших нефтехимических комплексов в Европе. Завод входит в холдинг СИБУР, перерабатывает сырье от ТАИФ-НК и ТАНЕКО и производит каучуки, пластмассы и этилен.
Зачем Украина наносит удары по нефтяной отрасли России?
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду объяснил, что удары по тылу противника - это способ ослабить государство, которое не удается победить только на фронте.
"Если не можешь победить противника на фронте, пытаешься нанести ему критические удары в тылу - по предприятиям, транспортным коммуникациям, центрам связи и другим объектам, которые обеспечивают функционирование государства и управление вооружёнными силами", - подчеркнул эксперт.
Гончар подчеркнул, что речь идет не о разовых атаках, а о длительной кампании против российской экономики.
"Например, удары Украины по российским нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслям, ориентированным на экспорт, - это результат не только последних месяцев. Фактически речь идет о системной работе Сил обороны Украины в течение примерно 15 месяцев, то есть более года", - пояснил Гончар.
С ним согласен энергетический эксперт Александр Харченко, который в интервью УНИАН призвал не ослаблять давление на российскую нефтепереработку.
"Поэтому главное, что мы должны делать сейчас, - поддерживать темп ударов по НПЗ, а, по возможности, и интенсифицировать их", - отметил Харченко.
Удары вглубь России - новости
Как писал Главред, Силы обороны в ночь на 17 ноября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Он расположен примерно в полутора тысячах километрах от украинской границы. После попадания на территории предприятия прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
В ночь на 16 ноября украинские военные нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. Под удар попали установки первичной переработки нефти и комплекс по производству автомобильных бензинов.
В ночь на 13 ноября беспилотники массированно атаковали Волгоград и область страны-агрессора России - на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. После атаки местные жители начали жаловаться на очереди на автозаправках. Завод входит в число крупнейших НПЗ России.
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