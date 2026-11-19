В шести городах республики объявили об угрозе атаки БПЛА, а в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения.

https://glavred.info/war/16-vibuhiv-u-tatarstani-pid-udarom-mozhe-buti-klyuchoviy-vuzol-naftoprovodiv-rf-10813376.html Ссылка скопирована

​ Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" в Татарстане ​ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Жители Альметьевска слышали как минимум 16 взрывов

Вероятная цель - нефтеперекачивающая станция Калейкино

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы - ограничения

Беспилотники атаковали Альметьевск в Татарстане страны-агрессора РФ - местные жители сообщают о работе ПВО, вспышках в небе и как минимум 16 мощных взрывах. Вероятной целью может быть нефтеперекачивающая станция Калейкино, которая уже подвергалась удару в феврале. Об этом сообщило издание ASTRA.

Отмечается, что с 03:00 в Татарстане действует режим "Беспилотная опасность".

видео дня

Воздушная тревога звучит непосредственно в Альметьевске. Угрозу атаки БПЛА также объявили в Лениногорске, Бугульме, Елабуге, Нижнекамске и Заинске, а в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели временные ограничения.

Официальных заявлений властей Татарстана или компании "Транснефть" относительно последствий атаки на момент публикации не было.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Что известно о НПС Калейкино?

Нефтеперекачивающая станция Калейкино принадлежит АО "Транснефть - Прикамье". Она принимает нефть из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Западной Сибири, а затем перекачивает её по магистральным нефтепроводам в направлении Самары, Нижнего Новгорода и Нижнекамского НПЗ ТАНЕКО.

Пожар на НПС Калейкино / Фото: t.me/exilenova_plus

Станцию считают одним из ключевых узлов нефтепроводной системы России. По данным LIGA.net со ссылкой на источник в спецслужбе, объект также является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".

Калейкино уже атаковали в ночь на 23 февраля. Тогда, по информации источника в СБУ, на территории станции горели резервуары с нефтью.

А 15 ноября в Татарстане атаковали "Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших нефтехимических комплексов в Европе. Завод входит в холдинг СИБУР, перерабатывает сырье от ТАИФ-НК и ТАНЕКО и производит каучуки, пластмассы и этилен.

Зачем Украина наносит удары по нефтяной отрасли России?

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду объяснил, что удары по тылу противника - это способ ослабить государство, которое не удается победить только на фронте.

"Если не можешь победить противника на фронте, пытаешься нанести ему критические удары в тылу - по предприятиям, транспортным коммуникациям, центрам связи и другим объектам, которые обеспечивают функционирование государства и управление вооружёнными силами", - подчеркнул эксперт.

Гончар подчеркнул, что речь идет не о разовых атаках, а о длительной кампании против российской экономики.

"Например, удары Украины по российским нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслям, ориентированным на экспорт, - это результат не только последних месяцев. Фактически речь идет о системной работе Сил обороны Украины в течение примерно 15 месяцев, то есть более года", - пояснил Гончар.

С ним согласен энергетический эксперт Александр Харченко, который в интервью УНИАН призвал не ослаблять давление на российскую нефтепереработку.

"Поэтому главное, что мы должны делать сейчас, - поддерживать темп ударов по НПЗ, а, по возможности, и интенсифицировать их", - отметил Харченко.

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, Силы обороны в ночь на 17 ноября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Он расположен примерно в полутора тысячах километрах от украинской границы. После попадания на территории предприятия прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

В ночь на 16 ноября украинские военные нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. Под удар попали установки первичной переработки нефти и комплекс по производству автомобильных бензинов.

В ночь на 13 ноября беспилотники массированно атаковали Волгоград и область страны-агрессора России - на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. После атаки местные жители начали жаловаться на очереди на автозаправках. Завод входит в число крупнейших НПЗ России.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред