Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 19 ноября.

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Курс валют в Украине на 19 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в четверг

Какая новая стоимость евро

На четверг, 19 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Сразу три валюты – доллар, евро и злотый – стали значительно дешевле. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

На четверг официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,20 грн/долл. При этом 18 ноября валюта стоила 45,34 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 14 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 19 ноября установлен на уровне 49,57 грн/евро, что на 29 копеек меньше, чем в среду (49,86 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на четверг установлен на уровне 11,23 грн/злотый. 18 ноября эта валюта стоила 11,32 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 9 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара до конца года

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов заявил, что до конца 2026 года резкого и длительного обесценивания гривни не прогнозируется.

По его словам, в конце года на валютный рынок будут влиять сразу несколько факторов. В частности, речь идет о повышенном спросе на валюту со стороны импортеров топлива, энергетического оборудования и комплектующих, сезонном увеличении бюджетных расходов, военных рисках и ожиданиях населения.

В то же время эти факторы не обязательно приведут к неконтролируемому росту курса.

"По нашим оценкам, до конца 2026 года основные курсовые колебания доллара на межбанковском рынке будут происходить преимущественно в пределах 45–46 грн. В наличном сегменте цена продажи валюты может быть несколько выше из-за банковских и обменных спредов", - подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что курс валют в Украине в период с 16 по 22 ноября будет оставаться относительно стабильным. Доллар на межбанковском и наличном рынках может стоить 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн.

Экономист и финансист Александр Савченко считает, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года. Гривня и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46–47 грн за доллар.

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что курс доллара в Украине может взлететь до 50-60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

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