Садоводы советуют добавить в прошлогоднюю почву три недорогих компонента. Впрочем, в некоторых случаях её всё же придётся заменить.

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Эксперты рассказали, как повторно использовать старую почвенную смесь для растений / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему прошлогодняя земля не подходит для новых растений

Какие три добавки восстанавливают силы почвы

Когда старую землю лучше выбросить

Прошлогоднюю почву из вазонов, кашпо и контейнеров не обязательно выбрасывать - её можно восстановить с помощью компоста, биогумуса и перлита и вернуть ей плодородие. Так почва вновь получает питательные вещества и рыхлую структуру, а расходы на новую почвосмесь заметно сокращаются.

Такой совет дали Джим и Мэри Компетти - авторы американского садового сайта Simple Garden Life. По их словам, почва для контейнеров - одна из самых крупных статей расходов садовода, и нередко она обходится дороже, чем сами растения.

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Почему старая почва не подходит для новых растений?

Однолетние цветы, овощи и пряные травы за один сезон забирают из почвы большую часть питательных веществ. Сильнее всего истощают землю растения, которые обильно цветут или плодоносят.

Кроме того, разрушается сама структура почвы: она становится рыхлой, сухой и хуже удерживает влагу и питательные вещества. Авторы также отмечают, что истощённая почва более подвержена появлению плесени и болезней, которые могут перекинуться на новые растения.

Как восстановить старую почву и в каких пропорциях

Сначала из старой земли убирают остатки растений и корни, а затем ссыпают всю почву в одну кучу - в тачку или на расстеленный брезент. Далее к ней поочередно добавляют три компонента:

компост - примерно треть от объема старой почвы, чем мельче, тем лучше;

- примерно треть от объема старой почвы, чем мельче, тем лучше; биогумус (вермикомпост) - 2–3 чашки, то есть около 0,5–0,7 л на каждое 19-литровое ведро старой земли;

(вермикомпост) - 2–3 чашки, то есть около 0,5–0,7 л на каждое 19-литровое ведро старой земли; перлит - 1–2 чашки, то есть примерно 0,25–0,5 л на такое же ведро, чтобы смесь была более лёгкой и не уплотнялась.

"Хотя компост сам по себе хорош, добавление в него биогумуса кардинально меняет ситуацию", - отмечают садоводы.

Когда старую почву лучше не использовать повторно

В то же время восстанавливать можно не любую почву. Эксперт по садоводству, коммерческий директор компании LBS Horticulture Ричард Баркер в комментарии Woman & Home пояснил, что повторное использование почвосмеси вполне возможно, но без подкормки она уже не даст растениям того, что нужно.

"Одну и ту же почвосмесь можно использовать дважды, но она, скорее всего, обеднена на питательные вещества и уплотнена", - отметил Баркер.

Главное предостережение эксперта касается почвы, извлечённой из-под больных растений.

"Никогда не используйте повторно почвосмесь с растений, поражённых почвенными болезнями", - подчеркнул он.

С ним соглашается редактор издания Gardening Know How Джейни Гоулдинг. Она советует смешивать треть компоста с двумя третями использованной почвы, но предупреждает, что плесень и вредители - веская причина отказаться от такой почвы.

"Если почва пахнет затхлостью или в ней полно насекомых, возможно, от неё придётся отказаться", - пишет Гоулдинг.

Ароматные комнатные растения / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, осенью комнатные растения готовятся к зимнему покою. Мы включаем отопление, а подоконники, которые еще недавно заливало ярким светом, все быстрее погружаются в тень. В результате рост растений замедляется. Почва в горшках дольше остается влажной, и возникает закономерный вопрос: как ухаживать за комнатными растениями осенью.

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