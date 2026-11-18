Вы узнаете:
- Почему прошлогодняя земля не подходит для новых растений
- Какие три добавки восстанавливают силы почвы
- Когда старую землю лучше выбросить
Прошлогоднюю почву из вазонов, кашпо и контейнеров не обязательно выбрасывать - её можно восстановить с помощью компоста, биогумуса и перлита и вернуть ей плодородие. Так почва вновь получает питательные вещества и рыхлую структуру, а расходы на новую почвосмесь заметно сокращаются.
Такой совет дали Джим и Мэри Компетти - авторы американского садового сайта Simple Garden Life. По их словам, почва для контейнеров - одна из самых крупных статей расходов садовода, и нередко она обходится дороже, чем сами растения.
Почему старая почва не подходит для новых растений?
Однолетние цветы, овощи и пряные травы за один сезон забирают из почвы большую часть питательных веществ. Сильнее всего истощают землю растения, которые обильно цветут или плодоносят.
Кроме того, разрушается сама структура почвы: она становится рыхлой, сухой и хуже удерживает влагу и питательные вещества. Авторы также отмечают, что истощённая почва более подвержена появлению плесени и болезней, которые могут перекинуться на новые растения.
Как восстановить старую почву и в каких пропорциях
Сначала из старой земли убирают остатки растений и корни, а затем ссыпают всю почву в одну кучу - в тачку или на расстеленный брезент. Далее к ней поочередно добавляют три компонента:
- компост - примерно треть от объема старой почвы, чем мельче, тем лучше;
- биогумус (вермикомпост) - 2–3 чашки, то есть около 0,5–0,7 л на каждое 19-литровое ведро старой земли;
- перлит - 1–2 чашки, то есть примерно 0,25–0,5 л на такое же ведро, чтобы смесь была более лёгкой и не уплотнялась.
"Хотя компост сам по себе хорош, добавление в него биогумуса кардинально меняет ситуацию", - отмечают садоводы.
Когда старую почву лучше не использовать повторно
В то же время восстанавливать можно не любую почву. Эксперт по садоводству, коммерческий директор компании LBS Horticulture Ричард Баркер в комментарии Woman & Home пояснил, что повторное использование почвосмеси вполне возможно, но без подкормки она уже не даст растениям того, что нужно.
"Одну и ту же почвосмесь можно использовать дважды, но она, скорее всего, обеднена на питательные вещества и уплотнена", - отметил Баркер.
Главное предостережение эксперта касается почвы, извлечённой из-под больных растений.
"Никогда не используйте повторно почвосмесь с растений, поражённых почвенными болезнями", - подчеркнул он.
С ним соглашается редактор издания Gardening Know How Джейни Гоулдинг. Она советует смешивать треть компоста с двумя третями использованной почвы, но предупреждает, что плесень и вредители - веская причина отказаться от такой почвы.
"Если почва пахнет затхлостью или в ней полно насекомых, возможно, от неё придётся отказаться", - пишет Гоулдинг.
Как сообщал Главред, осенью комнатные растения готовятся к зимнему покою. Мы включаем отопление, а подоконники, которые еще недавно заливало ярким светом, все быстрее погружаются в тень. В результате рост растений замедляется. Почва в горшках дольше остается влажной, и возникает закономерный вопрос: как ухаживать за комнатными растениями осенью.
Вам также может быть интересно:
- Голубика будет плодоносить 25 лет: как и когда правильно посадить куст
- "Компостная лазанья": что делать с тыквами, кукурузой и хризантемами осенью
- Что подарить садоводу на Новый год и Рождество: топ-8 идей, которые оценит каждый
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред