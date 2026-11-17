Громоздкие вытяжки над плитой постепенно теряют популярность.

https://glavred.info/dim/obychnye-vytyazhki-teryayut-populyarnost-chto-ustanavlivayut-na-sovremennyh-kuhnyah-10813004.html Ссылка скопирована

Вытяжки над плитой уходят в прошлое / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Что такое варочная поверхность со встроенной вытяжкой

Какие преимущества имеет такая система по сравнению с обычной вытяжкой

На что обратить внимание перед покупкой

На современных кухнях всё чаще отказываются от традиционных вытяжек, которые устанавливают над плитой. Им на смену приходят варочные поверхности со встроенной системой отвода пара. Она всасывает пары непосредственно у кастрюль и сковородок, не занимая пространства над рабочей зоной.

Такое решение особенно популярно в кухнях открытой планировки и помещениях с кухонным островом. Оно помогает сохранить свободное пространство и сделать интерьер визуально более легким.

видео дня

Главред выяснил, как работают варочные поверхности со встроенной вытяжкой, какие преимущества они имеют и что нужно учесть перед покупкой.

Как работает варочная поверхность со встроенной вытяжкой

Как пишет венгерское издание Kertészkedj, новая система объединяет индукционную варочную поверхность и вытяжку в одном устройстве. Вместо того чтобы поднимать пар к вентилятору над плитой, она улавливает его через специальное узкое отверстие с решеткой, расположенное посередине или сбоку варочной поверхности.

Вентилятор установлен под столешницей. Он затягивает пар, запахи и частицы жира вниз, прежде чем они успеют распространиться по кухне. Такое устройство называют вытяжной варочной поверхностью или варочной поверхностью со встроенной вытяжкой.

Популярность этой технологии растет вместе со спросом на кухни открытой планировки. Обычная вытяжка над островом может перекрывать обзор и визуально утяжелять интерьер. Встроенная система позволяет оставить пространство над плитой свободным.

Какие преимущества имеет встроенная вытяжка

Одним из главных преимуществ такой системы является экономия пространства. Она не требует отдельного корпуса над плитой, поэтому кухня выглядит аккуратнее и современнее.

Еще одно преимущество - эффективное улавливание жира и пара. По результатам тестирования немецкого журнала Stiftung Warentest в 2022 году, лучшие модели с вытяжкой под столешницей задерживали жир эффективнее, чем традиционные вытяжки над плитой. В то же время результаты существенно различались в зависимости от конкретного устройства.

Это объясняется тем, что пар вблизи кастрюли ещё не успевает рассеяться, поэтому его можно улавливать непосредственно у источника.

Среди других преимуществ:

Свободное пространство над плитой. Не нужно устанавливать большой вытяжной корпус, который может закрывать обзор. Аккуратный интерьер. Варочная поверхность с вытяжкой хорошо подходит для современных кухонь и кухонных островов. Меньше жира на мебели. Эффективный улавливание паров помогает уменьшить оседание жировых частиц на кухонных шкафчиках. Объединение двух устройств. Варочная поверхность и система отвода пара работают в одном приборе.

Какие недостатки имеет варочная панель с вытяжкой

Несмотря на преимущества, такая техника имеет несколько особенностей, которые стоит учесть перед покупкой.

Прежде всего, это высокая цена. По данным Stiftung Warentest, розничная стоимость таких устройств составляет примерно 1700–3900 евро. Это значительно дороже, чем покупка обычной варочной панели и отдельной вытяжки.

Кроме того, система занимает место в шкафчике под столешницей. Там располагаются вентилятор, фильтры и воздуховод, поэтому установить обычный ящик для столовых приборов может быть сложно.

Также следует учесть еще несколько недостатков:

Меньшая эффективность при использовании высокой посуды. Пар, поднимающийся от высокой посуды, системе сложнее уловить.

Пар, поднимающийся от высокой посуды, системе сложнее уловить. Более сложная установка. Необходимо заранее предусмотреть место для всех элементов конструкции.

Необходимо заранее предусмотреть место для всех элементов конструкции. Регулярный уход. Фильтры необходимо периодически чистить или заменять в соответствии с рекомендациями производителя.

Многие модели работают в режиме рециркуляции: воздух проходит через фильтры и возвращается обратно в помещение. Поэтому важно следить за их состоянием, чтобы система эффективно справлялась со своей задачей.

Что следует учесть перед установкой новой вытяжки

Варочную поверхность со встроенной вытяжкой лучше выбирать еще на этапе планирования кухни. После установки мебели адаптировать шкафчики под такую систему будет значительно сложнее.

Перед покупкой нужно проверить размеры устройства, место для вентилятора и фильтров, а также способ отвода или рециркуляции воздуха. Важно учесть и то, сколько полезного пространства останется в шкафчике под варочной поверхностью.

В то же время традиционная настенная вытяжка остается практичным решением для многих кухонь. Чтобы она хорошо работала, нужно регулярно мыть жировой фильтр - примерно раз в месяц, если это предусмотрено инструкцией производителя. Угольный фильтр в моделях с рециркуляцией следует заменять с рекомендуемой периодичностью.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред