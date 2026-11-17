Перед основным ударом украинские войска в течение нескольких недель расчищали путь к переправе, выводя из строя ПВО, радары и средства РЭБ.

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Зеленский рассказал, как готовили атаку на Крымский мост / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

Силы обороны нанесли удар по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста

Удар стал седьмым этапом операции СБУ и Генштаба ВСУ

В атаке задействовали "Паляницю", "Нептун", "Руту" и "Фламинго"

Украинские силы нанесли удар по Крымскому мосту - главной сухопутной артерии, по которой страна-агрессор Россия снабжает оккупационную группировку на полуострове. Удар стал ответом на российские атаки на украинскую инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил Службу безопасности, подразделения Сил обороны, принимавшие участие в операции, министра обороны, Главнокомандующего ВСУ, Генштаб. Операцию он назвал беспрецедентной.

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По словам президента, эта атака не была разовой: путь к мосту прокладывался заранее.

"Сегодня каждый может видеть последствия для основного военного перехода с территории России в наш украинский Крым. Это результат уже седьмого этапа операции, которая осуществлялась несколько недель, была разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ", - говорится в сообщении.

Перед решающей атакой украинские военные систематически лишали оккупантов защиты. Для этого применили почти весь арсенал дальнобойных средств собственного производства.

"Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие обозначенные объекты на пути к конечной цели. Для этого были задействованы "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун", - рассказал Зеленский.

"Нептун" / Инфографика: Главред

Какое оружие поразило мост

Глава государства добавил, что самую сложную часть задачи выполнили в режиме реального управления.

"Сегодня - уже на ключевом этапе - образцово проявили себя беспилотники "Паляница", которые поразили автомобильную часть моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, которые поразили железнодорожную часть. С помощью "Фламинго" наши воины осуществили управляемое поражение - и связь сработала на отлично до последних секунд", - отметил Зеленский.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Почему Украина атаковала Крымский мост

Президент объяснил, почему Киев прибег к таким действиям: мирные сигналы Москва, по его словам, игнорировала, а обстрелы украинских городов не прекращаются.

"Мы неоднократно предлагали России шаги по деэскалации, но на все предложения слышали только громкие отказы. Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе и по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, в Одесской области", - напомнил Зеленский.

В то же время глава государства дал понять, что Киев не ограничится восстановлением разрушенного.

"Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась. Украинский оборонный потенциал высок и останется высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей", - подытожил он.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Какие повреждения получил Крымский мост

В то же время в СБУ сообщили, что в результате ударов одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней полностью уничтожены. Также, по предварительным данным, повреждена железнодорожная часть моста.

Отмечается, что спецназовцы "Альфы" СБУ нанесли удары по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего он обрушился в воду.

"Россияне годами убеждали весь мир, что Крымский мост - один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне. Рухнул не только мост, в очередной раз пошатнулся миф о величии РФ. Служба безопасности, проводя уникальные спецоперации, делает невозможное возможным и системно приближает справедливый мир для Украины", - говорится в сообщении.

Это уже четвёртое поражение Крымского моста Службой безопасности Украины.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Когда ВСУ могут уничтожить Крымский мост

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что Крымский мост останется невредимым до тех пор, пока он нужен россиянам для бегства с полуострова - уничтожат его только тогда, когда станет очевидно, что оккупанты никуда уезжать не собираются.

По его словам, часть гражданского населения Крыма уже начала готовиться к отъезду.

"Похоже, гражданское население и так уже начало "собирать вещи" и покидать Крым. Российские военные и сотрудники ФСБ, полагаю, уже вывезли свои семьи с полуострова, а остальные пока даже не думают уезжать", - отметил он.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи подвергся массированной атаке дронов и ракет. По данным мониторинговых каналов, арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

Общественный активист Сергей Стерненко обнародовал видео разрушенного моста в тепловом диапазоне. По его мнению, следующей целью должна стать железнодорожная часть переправы.

В то же время аналитики Института изучения войны подчеркнули, что удар Украины по Керченскому мосту демонстрирует неспособность России защитить стратегические объекты, которые имеют критически важное значение как для российской экономики, так и для военной логистики.

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