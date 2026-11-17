В Черновцах в результате удара никто не пострадал, однако в городе остановился электротранспорт.

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ЗапоЧерновцы: повреждена линия электропередачи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Россия атаковала Черновицкую область двумя беспилотниками

Один дрон повредил подстанцию, часть города - без света

В Запорожье свет планируют вернуть к 14:00

Российский беспилотник утром 17 ноября повредил подстанцию в Черновцах. Часть города осталась без электричества, а троллейбусы временно прекратили движение.

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре значительное количество жителей Запорожья и области также осталось без света.

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Атака на Черновцы

По данным начальника областной военной администрации Руслана Осипенко, Россия атаковала Черновицкую область двумя дронами. Одним из них противник попал в подстанцию и повредил линию электроснабжения.

Об обесточивании сначала написали в Telegram-канале облэнерго, однако позже пост удалили. Энергетики уже устраняют последствия удара. По словам мэра города Романа Кличука, в результате атаки никто не пострадал.

Без напряжения в контактной сети остановился весь городской электротранспорт. Мэр Черновцов сообщил, что пассажирам придется пересесть на другой вид транспорта.

"Троллейбусы в городе временно не будут курсировать. Организовываем автобусы на замену", - написал Кличук в Telegram.

В Черновицком троллейбусном управлении уточнили, что автобусы выйдут на маршрут №2. На остальных троллейбусных маршрутах пассажирам стоит быть готовыми к задержкам.

Когда вернут свет в Черновцах

Сколько продлятся отключения, ни городские власти, ни энергетики пока не сообщили.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть привычный режим работы транспорта", - подчеркнул мэр.

Атака на энергетику Запорожья

Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области. Значительное количество жителей Запорожья и области осталось без света, сообщили в ОВА.

"Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Ситуация под контролем, задействован план реагирования на аварии в электросетях", - говорится в сообщении.

Руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский подтвердил, что в результате повреждения энергетической инфраструктуры, вызванного обстрелами оккупационных войск России, в Запорожье и Запорожской области обесточено значительное количество потребителей.

"Уже работаем над возобновлением электроснабжения, ситуация контролируемая, введен план реагирования на системные аварии в электросетях, вернуть свет планируем к 14:00", - сообщил Стасевский.

Генерация электроэнергии в Украине инфографика / Инфографика: Главред

РФ ударила баллистикой по Киеву

Как писал Главред, страна-агрессор Россия утром во вторник, 17 ноября, атаковала Киев баллистическими ракетами, и в столице снова прогремела серия мощных взрывов. Из-за удара повреждена наземная инфраструктура метрополитена, а Северный и Южный мосты временно перекрыты для движения.

Движение поездов "зеленой" линии метрополитена между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" по состоянию на утро вторника не восстановлено.

В результате вражеской атаки пострадал 34-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован в больницу.

Сколько реактивных дронов РФ может запустить в ноябре

В ноябре Россия может существенно увеличить количество атак на Украину с использованием реактивных беспилотников. По прогнозам, в течение месяца противник может задействовать до 6,5 тысяч таких дронов, что примерно в 12 раз больше, чем в августе. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

"В августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных "Шахедов" из России. В ноябре будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, регулярные атаки ракетами и баллистическими ракетами. А еще добавьте FPV-дроны десятками тысяч – на оптоволокне", – заявил премьер.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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