В ноябре голубику нужно защитить от промерзания почвы, чтобы сохранить корни до весны.

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Подготовка голубики к зиме / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему голубика может пострадать от зимних морозов

Чем лучше всего мульчировать голубику осенью

Как утеплить голубику в горшках перед зимой

Голубика нуждается в осеннем уходе, ведь её корни расположены близко к поверхности почвы и могут пострадать от сильных морозов. Особенно опасны малоснежные зимы, когда земля остается незащищенной от холода. Поэтому в ноябре стоит замульчировать кусты.

Главред расскажет, какие материалы для этого подойдут.

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Почему голубику нужно защищать от морозов

Корневая система голубики состоит из тонких корешков, которые залегают в верхнем слое почвы, пишет Smakosze. Из-за этого они чувствительны к промерзанию и пересыханию. Сильные морозы также могут повредить цветочные почки, от которых зависит будущий урожай.

Мульчирование помогает сохранять влагу и поддерживать более стабильную температуру почвы. Кроме того, хвойные материалы подходят для голубики, поскольку она хорошо растет в кислой среде.

Чем мульчировать голубику осенью

Для защиты кустов можно использовать три вида органических материалов:

Сосновая кора. Распределите её вокруг куста слоем примерно 10 см. Она удерживает влагу и защищает почву от резкого охлаждения.

Распределите её вокруг куста слоем примерно 10 см. Она удерживает влагу и защищает почву от резкого охлаждения. Хвойные опилки. Подходят для осеннего мульчирования. Распределяйте их равномерно, не образуя слишком плотного слоя.

Подходят для осеннего мульчирования. Распределяйте их равномерно, не образуя слишком плотного слоя. Опавшая хвоя. Сосновые и еловые иголки создают рыхлое покрытие, которое помогает сохранять влагу.

Мульчу распределяйте по всей площади вокруг куста, но не прижимайте к основанию побегов. Перед процедурой проверьте влажность почвы: если осень была сухой, полейте голубику до промерзания почвы.

Каких ошибок следует избегать перед зимой

В ноябре не стоит подкармливать голубику азотными удобрениями. Они стимулируют рост молодых побегов, которые могут не успеть созреть до морозов.

Также отложите сильную обрезку до конца зимы или начала весны. Осенью достаточно удалить сухие, сломанные и пораженные болезнями ветки. Для этого используйте чистый секатор.

Молодые саженцы при необходимости можно дополнительно накрыть воздухопроницаемым агроволокном.

Как утеплить голубику в горшках

Контейнерные растения нуждаются в дополнительной защите, поскольку почва в горшках промерзает быстрее. Чтобы уберечь корни, оберните емкость мешковиной или соломенным матом, а снизу подложите деревянную доску или пенополистирол.

Убедитесь, что дренажные отверстия остаются открытыми. По возможности переставьте горшок в место, защищенное от сильного ветра, и не оставляйте его непосредственно на бетоне или плитке.

Что любит и чего не любит голубика / Инфографика: Главред

Как подготовить голубику к морозам

До наступления холодов замульчируйте землю вокруг кустов сосновой корой, хвойными опилками или опавшей хвоей. В сухую погоду полейте растения, удалите поврежденные ветки и не используйте азотные удобрения. Молодые саженцы и голубику в горшках при необходимости дополнительно утеплите.

Смотрите видео о том, как подготовить голубику к морозам:

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