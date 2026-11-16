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Обойдутся без фитоламп: пять трав, которые растут на подоконнике всю зиму

Анна Ярославская
16 ноября 2026, 10:46
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Базилик и розмарин зимой часто чахнут возле холодного стекла, а вот петрушке и орегано достаточно шести часов солнца в день.
Травы на подоконнике
Травы на подоконнике можно выращивать всю зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Какое окно подходит для зимнего огорода
  • Какие пять трав растут без фитоламп
  • Почему базилик и розмарин часто гибнут зимой

Вырастить свежую зелень на подоконнике зимой можно и без фитоламп, если выбрать неприхотливые травы: лук-шнитт, петрушку, мяту, тимьян и орегано. Главное условие - окно, выходящее на юг или запад, и около шести часов прямого солнечного света в день. А вот базилик и розмарин при коротком световом дне часто чахнут. Об этом пишут Джим и Мэри Компетти - авторы популярного американского онлайн-блога Simple Garden Life, посвященного садоводству, огородничеству и загородной жизни.

Авторы отмечают, что светлая комната ещё не гарантирует успеха: большинству кулинарных трав нужно именно прямое солнце, чтобы стебли были крепкими, а листья отрастали после срезки.

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В Северном полушарии для зимнего выращивания лучше всего подходит южное окно, неплохо подходит и солнечное западное. На восточном подоконнике можно держать мяту и петрушку, однако расти они будут медленнее.

Также горшки не стоит ставить на сквозняке или возле батареи или решетки, из которой дует горячий воздух. Авторы блога отдельно подчеркивают важность продолжительности освещения.

"Для наилучшего результата требуется около шести часов прямого солнечного света, когда это возможно", - пишут в Simple Garden Life.

Что посадить на подоконнике зимой - 5 неприхотливых трав

Проще всего начать не с семян, а с уже взрослого растения в горшке: зимой травы растут медленнее, и сеянцы долго не будут давать урожай.

  • Лук-шнитт. Занимает мало места и придает блюду легкий луковый вкус. Можно выкопать и пересадить в горшок часть куста с огорода, пока земля не промерзла. Срезайте несколько наружных листьев у основания и не стригите весь куст каждый раз - лучше держать два горшка и чередовать их.
  • Петрушка. Подойдут и кудрявая, и листовая. Семена всходят несколько недель, поэтому удобнее купить молодое растение. Горшок нужен глубиной около 20 см с дренажными отверстиями, почва - равномерно влажная, но не мокрая. Срезайте старые наружные стебли, а молодые листья в центре оставляйте.
  • Мята. Самая неприхотливая трава: ей достаточно меньше прямого солнца, чем средиземноморским культурам. Срезайте стебель над парой листьев - так растение лучше кустится.
  • Тимьян. Требует отличного дренажа: верхний слой почвы должен подсыхать между поливами. Срезайте только молодые зеленые верхушки и не трогайте одревесневшие стебли.
  • Орегано. Ставьте на самое солнечное окно, так как в тени стебли вытягиваются, а листья редеют. Поливайте только тогда, когда подсохнет поверхность почвы.

Лук-шнитт в блоге называют самым простым вариантом для начинающих.

"Лук-шнит - одна из самых простых в выращивании трав, которая хорошо себя чувствует в помещении", - отмечают авторы.

Почему базилик и розмарин на подоконнике зимой - сложный выбор

Базилик любит тепло и яркое солнце, поэтому холодное стекло, сквозняки и короткий день могут его истощить, даже если летом на огороде он рос прекрасно. Розмарину также требуется очень хорошее освещение и аккуратный полив: его корни нельзя заливать, но и полное пересыхание земляного кома может серьезно повредить растение.

Обе травы стоит выращивать только в том случае, если у вас действительно очень светлое окно. Для первой попытки авторы советуют другой набор.

"Для более простой первой попытки лучше начать с лука-шнитта, петрушки и мяты", - советуют в Simple Garden Life.

Что любит и чего не любит базилик
Что любит и чего не любит базилик / Инфографика: Главред

Как ухаживать за пряными травами на подоконнике

  • Используйте горшки с дренажными отверстиями, даже если ставите их в декоративные кашпо.
  • После полива дайте воде стечь и не оставляйте её в поддоне или кашпо.
  • Используйте качественную почвосмесь, а не землю с огорода - в горшке она уплотняется и задерживает слишком много влаги.
  • Сажайте каждую траву в отдельный горшок: влаголюбивую мяту и засухоустойчивый тимьян нельзя поливать одинаково.
Что любит и чего не любит петрушка
Что любит и чего не любит петрушка / Инфографика: Главред

Как вырастить зелень на подоконнике зимой без фитоламп?

Специалист по садоводству Университета Пердью (США) Рози Лернер в советах для садоводов-любителей подтверждает, что большинство популярных пряных трав спокойно переносит жизнь в комнате.

"Многие травы, в частности укроп, петрушка, тимьян, шнит-лук, орегано и мята, приспосабливаются к выращиванию в помещении на солнечном окне", - отметила она.

В то же время специалистка признает, что естественного света хватает не в каждой квартире.

"Если в вашем доме нет хорошо освещенного окна, искусственное освещение хорошо работает в качестве дополнения к естественному", - пояснила Лернер.

С ней соглашается эксперт по растениям компании Fantastic Services Питер Иванов, который в комментарии Tom's Guide советовал ориентироваться на ту же норму солнечного света.

"Ставьте горшки на солнечные места, где не менее шести часов в день светит солнце", - отметил он.

Отдельно специалист предостерег от чрезмерного полива средиземноморских трав.

"Орегано не любит избытка воды и прекрасно растет в слегка сухих условиях", - пояснил Иванов.

Смотрите видео американского YouTube-канала Gardening Dream - Какие травы выращивать на подоконнике зимой:

Как сообщал Главред, садоводы советуют высаживать на подоконнике укроп, листовую петрушку, кинзу, рукколу и зеленый лук. Петрушка всходит за 10–15 дней, а руккола - уже за 3–5 дней. Оптимальная температура для такого огорода - от +18 до +22 градусов.

Дома можно вырастить даже батат. Для этого подойдет обычный клубень из магазина, который наполовину заглубляют во влажную почву и ставят на теплое солнечное окно. Побеги появляются через две-шесть недель.

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