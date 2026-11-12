Свежая зелень будет под рукой всю зиму: какие растения посадить на подоконнике

Свежую зелень для приготовления блюд можно выращивать прямо на кухне, даже когда за окном морозы.

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Как вырастить зелень на подоконнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как выращивать свежую зелень дома зимой

Какие растения лучше всего подходят для домашнего огорода

Как ухаживать за пряными травами на подоконнике

Зимой магазинная зелень быстро теряет свежесть, а её стоимость растёт. Альтернатива - обустроить небольшой огород на кухонном подоконнике. Для этого хватит нескольких горшков, подходящего грунта и растений, которые хорошо растут в комнатных условиях.

Главред расскажет, какие культуры лучше всего подходят для зимнего выращивания на подоконнике.

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Какую зелень можно выращивать дома зимой

Как пишет Mirror, для домашнего огорода стоит выбрать четыре неприхотливые культуры: базилик, мяту, тимьян и шнит-лук. Они не требуют много места, но имеют разные требования к освещению и поливу.

Базилик

Это растение нуждается в тепле и солнечном свете, поэтому горшок лучше поставить на южное подоконник. Семена высевают в увлажненную рыхлую почву, слегка присыпают землей и накрывают прозрачным пакетом. Первые ростки появляются через 3–7 дней. Если естественного освещения недостаточно, растение следует подсвечивать фитолампой.

Мяту

Её можно выращивать в горшке глубиной не менее 20 сантиметров. Мелкие семена рассыпают по поверхности увлажнённой почвы, слегка присыпают землёй и накрывают пакетом. Всходы появляются примерно через 14–21 день. Пока семена прорастают, важно следить, чтобы почва не пересыхала.

Как правильно хранить укроп / Инфографика: Главред

Тимьян

Тимьян хорошо переносит сухой воздух в помещении, поэтому подходит для кухни с отоплением. Его высевают в рыхлую почву с хорошим дренажем или высаживают готовый саженец. Горшок нужно поставить на солнечное место. Поливать растение следует только после полного высыхания почвы, не оставляя воду в поддоне.

Шнит-лук

Она неприхотлива к условиям выращивания и может переносить незначительные сквозняки. Для посадки подойдет питательный компост. Растению нужно обеспечить не менее 4–6 часов солнечного света в день. Зелень можно срезать по мере отрастания листьев.

Какую ещё зелень можно вырастить на подоконнике

На кухне также можно выращивать укроп. Для него понадобится глубокий горшок от 25 сантиметров, поскольку у растения длинный стержневой корень. Чтобы регулярно собирать свежую зелень, семена рекомендуют высевать каждые две-три недели. Так в горшке будут постоянно появляться новые всходы.

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