Тест на IQ: нужно найти три банана среди миньонов за 46 секунд

Найти все три банана среди забавных миньонов не так просто, как кажется.

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Нужно найти три банана среди миньонов / Фото: Dudolf

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность, концентрацию и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди множества деталей часто скрываются предметы, которые сложно заметить сразу.

Как пишет The Sun, венгерский художник и карикатурист Гергели Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф, создал необычную головоломку по мотивам мультфильма о миньонах. На изображении нужно найти три банана, спрятанных среди многочисленных желтых персонажей.

На создание этой иллюстрации художник потратил примерно три-четыре дня. Он признался, что это одна из самых длительных его работ над головоломками.

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Нужно найти три банана среди миньонов за 46 секунд / Фото: Dudolf

Чтобы разгадать головоломку, нужно найти все три банана за 46 секунд. Не отвлекайтесь на забавные выражения лиц миньонов и предметы, которые они держат. Внимательно осмотрите всё изображение и обращайте внимание даже на мельчайшие детали.

Если вам сложно найти спрятанные предметы, есть небольшая подсказка: присмотритесь к участкам вокруг голов миньонов. Некоторые детали можно спутать с ушами персонажей.

Один банан спрятан в нижней левой части изображения, второй - вверху по центру, а третий - справа.

Ответ на головоломку / Фото: Dudolf

Такие задания помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. В то же время скорость разгадывания головоломки не определяет уровень IQ, ведь результат зависит от сложности изображения и индивидуальных особенностей восприятия.

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