Тест на IQ: нужно найти три банана среди миньонов за 46 секунд

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность, концентрацию и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди множества деталей часто скрываются предметы, которые сложно заметить сразу.
Как пишет The Sun, венгерский художник и карикатурист Гергели Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф, создал необычную головоломку по мотивам мультфильма о миньонах. На изображении нужно найти три банана, спрятанных среди многочисленных желтых персонажей.
На создание этой иллюстрации художник потратил примерно три-четыре дня. Он признался, что это одна из самых длительных его работ над головоломками.
Чтобы разгадать головоломку, нужно найти все три банана за 46 секунд. Не отвлекайтесь на забавные выражения лиц миньонов и предметы, которые они держат. Внимательно осмотрите всё изображение и обращайте внимание даже на мельчайшие детали.
Если вам сложно найти спрятанные предметы, есть небольшая подсказка: присмотритесь к участкам вокруг голов миньонов. Некоторые детали можно спутать с ушами персонажей.
Один банан спрятан в нижней левой части изображения, второй - вверху по центру, а третий - справа.
Такие задания помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. В то же время скорость разгадывания головоломки не определяет уровень IQ, ведь результат зависит от сложности изображения и индивидуальных особенностей восприятия.
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