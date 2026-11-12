Голливуд потерял легенду: умер актер Стейси Кич, известный по сериалам "Побег"

Кратко:
- От чего умер американский актер
- Чем он прославился
Умер американский актер Стейси Кич, известный по сериалам "Побег" и "Синяя кровь". Артисту было 85 лет. Он скончался 10 ноября в своем доме в Польше после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием сердца.
О смерти актера сообщила его жена Малгося Томасси Кич. В заявлении, которое цитирует издание People, она рассказала, что супруг долго и мужественно боролся с болезнью, но в итоге мирно ушел из жизни.
"Стейси был не только легендарным актером, которого любили зрители по всему миру, но и моим любимым мужем, спутником жизни и сердцем нашей семьи", - отметила Малгося.
Она также добавила, что уход Кича оставил огромную пустоту в жизни близких, однако его талант, голос и любовь, которыми он делился с окружающими, навсегда останутся в памяти семьи.
Чем запомнился Стейси Кич
Кич посвятил актерской профессии более шести десятилетий. Он работал в кино, на телевидении и театральной сцене, а широкую известность получил благодаря роли частного детектива Майка Хаммера - героя произведений писателя Микки Спиллейна. Этот персонаж стал одним из самых узнаваемых в карьере актера.
Среди заметных работ Кича - фильмы "Жирный город", "Дымок", "Американская история Икс", "Эволюция Борна" и "Небраска". Он также снимался в популярных сериалах, включая "Побег" и "Синюю кровь".
Особое место в его карьере занимал театр. Кич считался выдающимся исполнителем классических драматических ролей, в том числе произведений Шекспира. За работу на сцене он получил номинацию на премию "Тони", а в 2015 году его включили в Американский театральный зал славы.
В 1989 году актер получил "Золотой глобус" за исполнение роли писателя Эрнеста Хемингуэя в телевизионном мини-сериале.
Кич продолжал сниматься даже в преклонном возрасте. Одной из его последних работ стала роль в фильме "Джей Келли" 2025 года с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером.
У актера остались жена Малгося и двое детей - Шеннон и Каролина.
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О персоне: Стейси Кич
Стейси Кич - американский актёр, диктор. Получил известность благодаря ролям в фильмах "Новые центурионы", "Синие и серые", а также роли частного детектива Майка Хаммера в одноимённом телесериале по произведениям Микки Спиллейна
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