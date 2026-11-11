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"Это как Эльдорадо": дипломат объяснил, почему Трамп пошел на поводу у Путина

Алексей Тесля
11 ноября 2026, 23:29
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Дональд Трамп заметно изменил позицию в отношении Москвы и готов учитывать требования Кремля, говорит Олег Шамшур.
Путин, Трамп
Дональд Трамп пошел на поводу у Владимира Путина / коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/news_kremlin

Важное из заявлений Шамшура:

  • Трамп заинтересован в будущих экономических отношениях с РФ
  • У трампа рассматривают масштабное экономическое сотрудничество с Москвой

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур резко раскритиковал обсуждение новой системы европейской безопасности на условиях Москвы. По его мнению, предложения российского руководства фактически предполагают отдаление сил НАТО от российских границ и пересмотр итогов холодной войны. Дипломат также назвал абсурдной саму идею о том, что гарантии безопасности для Украины должны учитывать интересы России.

В интервью Radio NV Шамшур попытался объяснить, почему Дональд Трамп, несмотря на очевидные репутационные риски, демонстрирует готовность идти навстречу Кремлю. По мнению бывшего посла, причиной могут быть не только политические расчеты американского президента, но и его заинтересованность в будущих экономических отношениях с Россией.

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Дипломат обратил внимание, что Трамп постепенно приближается к завершению своего президентского срока, поэтому он и его ближайшее окружение уже могут задумываться о дальнейших планах. Одним из привлекательных направлений для них, считает Шамшур, способно стать масштабное экономическое сотрудничество с Москвой.

Он предположил, что российская сторона могла предложить американскому лидеру участие в перспективных совместных проектах, поставив это в зависимость от поддержки российских требований относительно Украины и европейской безопасности.

"Для Трампа, его антуража и бизнесменов, его клана, Россия - это как Эльдорадо", - подчеркнул Шамшур.

По словам дипломата, российский рынок может восприниматься американским президентом, его семьей и деловым окружением как источник крупных и быстрых доходов. Подобные ожидания напоминают представления западных предпринимателей конца 1980-х - начала 1990-х годов, когда Россия казалась перспективным пространством для масштабных инвестиций.

Именно возможной заинтересованностью в будущих коммерческих выгодах Шамшур объясняет заметное изменение позиции Трампа в отношении Москвы и его готовность учитывать требования Кремля.

Как политическое противостояние в США может повлиять на переговоры

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в беседе с изданием "Главред" выразил мнение, что оставшаяся часть президентского срока Дональда Трампа пройдет на фоне серьезных разногласий с Конгрессом. По его оценке, внутренняя политическая борьба может отодвинуть вопросы урегулирования войны на второй план.

"Очевидно, следующие два года - вторая половина правления Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности, от темы мирных переговоров", - подчеркнул политолог.

Фесенко также обратил внимание на возможные негативные последствия американского политического кризиса для украинско-американских отношений. По его мнению, поведение Трампа сложно прогнозировать, а обострение противоречий с демократами может повлиять на его внешнеполитические решения.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил эксперт.

Политическая система США, республиканцы, демократы, демократическая партия, республиканская партия Инфографика
/ Инфографика: Главред

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Кушнер обнародовал четыре цели команды Трампа в мирном процессе. По его словам, президент США стремится создать условия для суверенной, безопасной и процветающей Украины. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби стали первыми с февраля.

Напомним, что американскую сторону на встрече представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После начала переговоров Уиткофф сделал первое заявление о координации позиций США, Украины и Европы. В состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Как сообщалось ранее, переговоры между Украиной, США и Россией завершились. Первый раунд обсуждений длился более четырёх часов.

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О персоне: Олег Шамшур

Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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