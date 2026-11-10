Уиткофф выступил с первым заявлением после начала переговоров в Абу-Даби

Спецпосланник США назвал условия для любых договоренностей с Россией и объяснил, какую роль после войны отводят НАТО.

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Что заявил Уиткофф после переговоров с представителями Украины и Европы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Рустем Умеров/Telegram (https://t.me/umerov_rustem)

Главное из заявления Уиткоффа:

США, Украина и Европа скоординировали позиции перед раундом переговоров с РФ

Любые договоренности должны уважать суверенитет Украины

Сильное НАТО останется основой коллективной обороны

Представители США, Украины и европейских партнеров провели отдельную встречу в Абу-Даби перед началом трехсторонних переговоров со страной-агрессором Россией. Стороны подчеркнули, что любое урегулирование должно предусматривать надежные гарантии безопасности для Киева. Об этом говорится в заявлении, опубликованном специальным посланником президента США по вопросам мирных миссий Стивом Уиткоффом в X.

В заявлении отмечается, что участники встречи продолжили тесную координацию усилий, направленных на прекращение войны в Украине и создание условий для прочного мира. Обсуждения проходили в формате сотрудничества, отражающем общие цели и постоянные консультации между Вашингтоном, Киевом и европейскими столицами.

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"Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость в принятии решений, а также предоставлять Украине надежные гарантии безопасности", - говорится в заявлении.

Общей целью стороны назвали разработку практичной и взаимодополняющей системы безопасности. Она, как указано в заявлении, должна укрепить долгосрочную безопасность Украины и создать доверие, необходимое для урегулирования путем переговоров.

Какую роль в безопасности Европы после войны отводят НАТО

Отдельно участники обсудили, как после завершения войны развивать существующие европейские институты и соглашения в сфере безопасности. Также речь шла о надежных механизмах управления рисками и предотвращения опасной эскалации.

"Участники подтвердили свою общую приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре безопасности и соответствующим договоренностям, а также четко заявили, что сильное НАТО и впредь будет оставаться центральным элементом евроатлантической коллективной обороны", - отмечается в заявлении.

В заключение в заявлении отмечается, что США, Украина и европейские партнеры будут продолжать тесно сотрудничать на протяжении всего переговорного процесса. Цель - перейти к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейцев и достичь всеобъемлющего и прочного мира.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Кто представляет Украину на переговорах в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры Украина - США - Россия начались в ОАЭ 10 ноября и должны продлиться два дня. Украинскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

В состав делегации также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Станет ли Украина частью новой системы безопасности Европы

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главред" отметил, что Украина уже встраивается в европейскую систему безопасности, тогда как сами европейцы до сих пор не выработали жесткой линии в отношении Москвы.

"Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы. Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по мнению Огрызко, после промежуточных выборов в США взаимодействие Киева с Европой только усилится.

"Сотрудничество Украины с европейскими партнерами станет еще более интенсивным, прагматичным и практичным. Таким образом, мы сформируем основы европейской системы безопасности, которая будет выгодна Европе и от которой в конечном итоге начнут страдать сами США", - пояснил Огризко.

Говоря о переговорных позициях Кремля, эксперт связал их с влиянием Дональда Трампа.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - подытожил он.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости по теме

Как сообщал Главред, накануне раунда в Абу-Даби Джаред Кушнер встретился с партнерами США из Украины, ЕС и НАТО. Он пояснил, что стороны консультировались по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины. Американская сторона также заранее провела отдельные консультации с обеими делегациями.

Свою позицию относительно защиты Киева после войны изложил и госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, гарантии безопасности для Украины должны быть приемлемыми и для России, иначе они не будут работать. В Вашингтоне обсуждают аналоги статей 4 и 5 НАТО, а отдельный договор о гарантиях Рубио не исключил, хотя подробно такую возможность еще не рассматривали.

Президент США Дональд Трамп накануне переговоров также прокомментировал настроения сторон. Он заявил, что Украина и Россия хотят закончить войну, ведь обе стороны устали. По данным СМИ, переговоры в Абу-Даби продлятся два дня, а вопрос о территориях может быть рассмотрен после согласования других пунктов.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009 года. В 1999–2004 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Австрии и постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене, пишет Википедия. В настоящее время Огрызко возглавляет Центр исследований России.

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