Невероятная загадка ошеломила астрономов: странный объект бросил вызов науке

Окончательно разобраться в природе необычного поведения объекта ученые рассчитывают в июле 2031 года.

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Ученые сделали новое открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

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Астероид 1998 KY26 поставил исследователей перед новой загадкой

Небесное тело ускоряет вращение, однако установить причину пока не удалось

Небольшой околоземный астероид 1998 KY26, к которому направляется японский космический аппарат Hayabusa2, поставил исследователей перед новой загадкой. Наблюдения показывают, что небесное тело ускоряет вращение, однако установить причину этого явления пока не удалось.

Одна из наиболее обсуждаемых версий - испарение скрытых запасов льда - не подтвердилась. Об этом пишет Futurism.

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Диаметр объекта составляет около 11,6 метра. Он находится на расстоянии примерно 290 миллионов километров от Земли и совершает полный оборот вокруг своей оси всего за 5,5 минуты. При этом механизм изменения его вращения остается предметом научных исследований.

Ранее астероид вызывал интерес специалистов из-за необычных характеристик. Гарвардский астроном Ави Леб даже выдвигал предположение, что объект может оказаться заброшенным советским космическим аппаратом. Другая гипотеза связывала его с так называемыми темными кометами - небесными телами, которые способны менять скорость из-за выброса газа при нагревании содержащегося внутри льда.

Однако расчеты инженеров Корбина Хансена и Масатоши Хирабаяши поставили эту версию под сомнение. По их оценкам, даже наиболее холодные участки астероида прогреваются до температуры выше −60,5 °C. Такие условия не позволяют льду сохраняться в течение длительного времени.

Ученые подсчитали, что при подобном нагреве вода испарялась бы настолько интенсивно, что все ледяные запасы могли исчезнуть примерно за 62 года. Для астероида, возраст которого может исчисляться миллиардами лет, это слишком короткий срок.

Таким образом, исследователи предполагают, что 1998 KY26 давно лишился запасов воды. В качестве возможных объяснений изменения его вращения рассматриваются воздействие солнечного излучения и тепловое излучение самого астероида.

Окончательно разобраться в природе необычного поведения объекта ученые рассчитывают в июле 2031 года. Именно тогда японский аппарат Hayabusa2 должен приблизиться к астероиду и провести его непосредственное исследование. Полученные данные могут помочь установить, что именно заставляет небольшое небесное тело ускоряться.

Астрономы обнаружили необычные особенности межзвездной кометы 3I/ATLAS

Внимание исследователей привлекло редкое небесное тело, которое прибыло в Солнечную систему из межзвездного пространства. Объект под названием 3I/ATLAS стал лишь вторым подтвержденным межзвездным гостем, обнаруженным астрономами в пределах нашей планетной системы.

Особый интерес вызывает поведение кометы: несмотря на сравнительно небольшие размеры, она проявляет необычайно высокую активность. По оценкам ученых, каждую секунду 3I/ATLAS выделяет около 940 триллионов молекул углекислого газа, выбрасывая их в окружающее пространство.

Столь интенсивное газовыделение при относительно скромных габаритах отличает этот объект от многих других изученных комет. Астрономы продолжают наблюдения, рассчитывая получить больше сведений о химическом составе межзвездного тела, его происхождении и процессах, происходящих с ним во время движения через Солнечную систему.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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О ресурсе: Futurism Futurism - американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Его основатели - Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan). В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году - медийной компанией Recurrent Ventures. Тематика публикаций - прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

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