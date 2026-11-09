РФ хочет разъединить Украину по Днепру: Зеленский раскрыл замысел Москвы

Кабмин готов дать прифронтовым общинам дополнительные ресурсы на оборудование и энергоснабжение, а меры защиты пересматривают каждую неделю.

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РФ хочет разъединить Украину по Днепру, уверен Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/news_kremlin

Кратко:

Россия бьет по мостам и энергосети, чтобы разъединить Украину

Меры защиты городов обновляют каждую неделю

Центр обещает закрыть дефициты оборудования и энергии

Россия пытается разъединить Украину по Днепру, нанося удары по мостам и энергосети. Так президент Владимир Зеленский описал цель новой тактики страны-агрессора. Еще 6 ноября глава государства предупреждал, что под прицелом окажутся мосты через Днепр.

В понедельник, 9 ноября, президент провел заседание Штаба с участием представителей прифронтовых регионов, военного командования и членов правительства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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"Мы подробно обсудили проблемы, связанные с российской операцией против наших мостов и энергосети - Россия пытается разъединить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел", - заявил Зеленский.

Тогда же, ссылаясь на данные разведки, глава государства заявил, что Россия готовит новый массированный удар по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре.

Кто участвовал в заседании Штаба

К обсуждению присоединились руководители Харькова, Херсона, Днепра, Сум, Донецкой области, а также мэр Киева. Участники сосредоточились на защите городов и общин, по которым Россия бьет чаще всего.

По словам президента, военные и гражданские службы корректируют протоколы безопасности и меры реагирования еженедельно.

"Каждую неделю мы обновляем меры противодействия, и важно, чтобы все уровни власти - центральные, местные - были эффективными в защите людей", - подчеркнул глава государства.

Чем помогут прифронтовым общинам

Кабмин готов подключиться к задачам, с которыми у регионов возникли сложности, и выделить дополнительные государственные ресурсы для покрытия дефицита оборудования или энергоснабжения.

"Все годы этой войны мы действуем именно так - мы восполняем дефициты, мы ищем и поставляем необходимые вещи: прежде всего оружие, оборудование, необходимые ресурсы, в частности энергетические", - сказал Зеленский.

При этом он напомнил, что от общин и областей ждут выполнения согласованных решений.

"Власти на центральном уровне всегда помогают, и необходимо, чтобы на уровне общин, на уровне областей было сделано то, о чем мы договорились и что определено всеми планами устойчивости", - подытожил президент.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Могут ли удары по мостам через Днепр разрушить переправы

Политолог Вадим Денисенко в комментарии ТСН обращал внимание, что Россия нарушила негласную "красную линию", которая долго сдерживала атаки на переправы.

"В последнее время в украино-российской войне существовало несколько красных линий. И одна из них - мосты. Мы не наносим удары по Крымскому мосту, россияне не наносят удары по мостам через Днепр. Сегодня эта договоренность нарушена", - заявил Денисенко.

Говоря о самих сооружениях, эксперт отметил, что одной атаки для их разрушения недостаточно, однако серия прицельных ударов может дать результат.

"Мост - довольно прочная конструкция, и одним ударом его не снести, но целенаправленные удары в одну точку, в теории, могут дать результат. Сейчас россияне начали этот "эксперимент"", - отметил политолог.

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, в свою очередь, раскрыл секрет, на котором держится точность ударов "Искандеров" по мостам: боеголовки оснащают системами оптического и радиолокационного наведения.

"Во время падения боеголовки вниз в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности, и в систему наведения ракеты вводится поправка", - подчеркнул "Флеш".

Удары по мостам - новости

Как сообщал Главред, оккупанты последовательно атакуют переправы в столице. В ночь на 7 ноября несколько ракет попали в Северный мост в Киеве. По словам мэра Виталия Кличко, были повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.

Ранее, 27 октября, удару подвергся Южный мост. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о состоянии Южного моста после попадания баллистики. Повреждения мостового полотна можно устранить, однако ремонт займет время.

Об угрозе ударов по переправам предупреждали заранее. 22 октября в мониторинговых каналах назвали мосты возможной целью баллистики. В тот день для Киева сохранялась высокая угроза применения баллистического вооружения.

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О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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