Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атаки

Сегодня в течение дня сохраняется высокая опасность применения баллистических ракет по столице Украины.

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Под удар РФ может попасть один из мостов в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Кратко:

В течение дня Киеву грозит удар баллистическими ракетами

Возможной целью военной атаки назван один из мостов столицы

Жителей призывают сразу проходить в укрытия во время тревоги

В четверг, 22 октября, в течение всего дня для Киева сохраняется высокая угроза применения баллистического вооружения со стороны армии страны-агрессора РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативний інформ.

По имеющейся информации, одной из возможных целей атаки может стать один из мостов столицы.

видео дня

Жителей и гостей Киева призывают быть предельно внимательными, следить за официальными сообщениями и при объявлении воздушной тревоги незамедлительно направляться в ближайшие укрытия.

"Сегодня в течение дня существует угроза применения баллистики по Киеву. Враг планирует атаковать один из мостов в столице. Реагируйте на тревоги", - говорится в сообщении.

РФ готовит новый массированный удар по Украине - мониторы

Страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине в течение ближайших 72 часов. Под угрозой - объекты энергетики по всей стране, а также инфраструктура Киева и западных областей.

Российские войска готовятся применить значительное количество ударных беспилотников типа "Герань-2" и их аналогов. Вероятными целями называют объекты энергетической инфраструктуры в различных регионах Украины.

Откуда Рф запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ по Киеву в ночь на 22 октября 2026 - новости

Как писал Главред, в результате ночной атаки России на Киев 22 октября погиб 1 человек, 22 пострадали, в том числе 4 детей. С вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения.

В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили работу Сырецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливают автобусные маршруты № 22 и № 91.

Известно, что в ночь на 22 октября в результате российской атаки на столицу был уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. Также загорелся еще один торговый центр.

По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью основным направлением удара армии РФ был Киев. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), Гербера, а также дроны других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 32 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

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Об источнике: Оперативный информ Оперативный информ (@operinform) - это публичный украинский Telegram-канал, специализирующийся на оперативном мониторинге военной ситуации и воздушных угроз. Аудитория канала насчитывает более 135–140 тысяч подписчиков. На канале можно найти: Оперативные предупреждения о ракетных и дроновых угрозах (БПЛА "Шахед", баллистические и крылатые ракеты). Фокус на Киев и Киевскую область (траектории полета целей, привязка к районам столицы).

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