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РФ готовит новый массированный удар по Украине: какие регионы под угрозой атаки

Юрий Берендий
21 октября 2026, 19:02
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Удар по Украине может быть нанесен в течение 72 часов: наблюдатели сообщают о подготовке до 25 ракет и сотен дронов для атак на энергетику и логистику.

Когда может произойти новый массированный удар со стороны РФ
Когда может произойти новый массированный удар РФ / Коллаж: Главред, фото: Командование ВВС, 126-я отдельная бригада территориальной обороны, Главред

Ключевые факты:

  • РФ может атаковать энергетику Украины в ближайшие 72 часа
  • Мониторы сообщают о подготовке ракет и сотен дронов
  • Среди потенциальных целей - Киев, западные регионы и логистика

Страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине в течение ближайших 72 часов. По сообщениям мониторинговых каналов, под угрозой оказались объекты энергетики по всей стране, а также инфраструктура Киева и западных областей.

видео дня

По информации мониторинговых каналов, российские войска готовятся применить значительное количество ударных беспилотников типа "Герань-2" и их аналогов. Вероятными целями называют объекты энергетической инфраструктуры в различных регионах Украины.

"В течение ближайших 72 часов РФ планирует запустить большое количество "Гераней-2" и их аналогов по объектам энергетики Украины", - сообщают мониторинговые каналы.

Отдельно мониторы обращают внимание на возможное использование реактивных беспилотников. По оценке єРадар, основными направлениями потенциальной атаки могут стать западные области и Киев.

"В ближайшие двое суток противник, вероятно, планирует применить большое количество реактивных дронов (от 200 единиц) и около 200 обычных по объектам энергетики и логистики на территории запада Украины и в г. Киеве", - сообщает "єРадар".

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сколько ракет могла подготовить Россия

Помимо беспилотников, мониторинговые каналы сообщают о готовности российских ракетных комплексов к возможному применению. По их данным, противник мог накопить ракеты на складах хранения и подготовить вооружение на нескольких аэродромах.

"У противника в боевой готовности ~25 баллистических ракет на всех пусковых площадках и большое количество ударных "Гераней" - также известно о вооружении крылатыми ракетами нескольких самолетов стратегической авиации", - сообщают они.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
"Искандер-М" / Инфографика: Главред

По информации єРадар, подготовка вооружения зафиксирована, в частности, на объектах в Брянской, Курской и Орловской областях РФ, а также на аэродроме "Ростов". Речь идет о возможном применении оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и ракет "Циркон".

Кроме того, сообщается о доставке зенитных ракет РМ-48У, крылатых ракет "Бандероль S8000" и беспилотников Shahed/"Герань".

Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Почему ПВО стало сложнее отражать атаки РФ

Туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и отдельных средств противовоздушной обороны во время российских атак. В то же время беспилотники, которым удается преодолеть украинскую ПВО, могут наносить значительный ущерб критической инфраструктуре. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Сложные погодные условия создают дополнительные препятствия для авиации и систем, применение которых зависит от видимости. Юрий Игнат подчеркнул, что это напрямую сказывается на возможностях украинских военных при отражении воздушных атак.

"Сегодня авиации работать довольно сложно. Вы видите, что погодные условия сложные - это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые требуют видимости", - сказал Игнат.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Киевская городская военная администрация 21 октября сообщила о взрывах и их последствиях в нескольких районах столицы на фоне воздушной тревоги. В частности, в Святошинском районе БПЛА попал в 24-этажное здание, возник пожар. В результате удара по жилому дому погиб один человек, ещё один получил ранения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях массированной атаки дронов на село Коротич под Харьковом. По данным ОВА, повреждены частные дома и зафиксированы жертвы среди гражданского населения. В Коротиче повреждены 13 частных домов, погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина, а 11 человек получили острую стрессовую реакцию, среди пострадавших - младенец и ребенок.

Кроме того, 20 октября сообщалось о попадании обломка беспилотника в водителя автобуса вблизи Чабанов под Киевом. В результате атаки российского БПЛА погибли три человека и еще четверо получили ранения.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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