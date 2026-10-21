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Кто приказал замедлить Starlink в Украине: WSJ раскрыл роль Трампа в решении

Дарья Пшеничник
21 октября 2026, 08:15
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Вскоре после того, как в СМИ появилась новость о лимитах для Starlink, Маск обсудил это решение с Трампом во время телефонного разговора.

Кто приказал замедлить Starlink в Украине: WSJ раскрыл роль Трампа в решении
Маск лично приказал замедлить работу Starlink для Украины / Коллаж: Головред, фото: скриншот с YouTube, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Маск ограничил скорость Starlink для Украины
  • Это затруднило работу украинских боевых дронов
  • Решение было принято после переговоров с Трампом

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Основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников и лиц, осведомленных о ситуации.

По данным издания, Маск установил жесткие ограничения на скорость передачи данных для украинского оборудования. Из-за этого часть украинских боевых беспилотников, а также дронов, используемых для перехвата вражеских воздушных целей, практически утратили работоспособность. Это вызвало панику в Киеве и растерянность в Вашингтоне.

Политический контекст и координация с Белым домом

Хотя часть собеседников WSJ утверждает, что миллиардер действовал единолично и прямых указаний наказать Украину от Дональда Трампа не поступало, источники отмечают, что перед введением ограничений Маск проводил консультации с несколькими высокопоставленными чиновниками Белого дома, включая самого Трампа. Сразу после того, как информация о замедлении работы сети попала в публичное пространство, они провели ещё один телефонный разговор.

Вероятной причиной таких действий стало раздражение в Вашингтоне из-за последних ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как Трамп, так и Маск выражали возмущение этими атаками, а глава Белого дома утверждает, что удары по НПЗ якобы провоцируют рост мировых цен на энергоносители.

Starlink
Терминал Starlink / Инфографика: Главред

Украина ведет переговоры об отмене ограничений для Starshield

Советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield.

По его словам, у Украины пока нет объяснения, почему ограничение скорости работы Starshield было введено именно в тот момент, когда отношения Киева с Вашингтоном становятся все более напряженными.

"Теперь мы понимаем, что это не только техническая проблема и не только коммерческая проблема, но и политическая. Как будет развиваться ситуация, кто примет это решение, кто влияет на эти решения, мы можем только догадываться", - отметил Бескрестнов.

Ограничения Starlink - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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