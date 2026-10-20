Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп нашел слабое место Путина: что заставит Россию сесть за стол переговоров

Юрий Берендий
20 октября 2026, 20:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Максакова считает, что санкции против А7 и нефтяных компаний могут заставить Кремль сесть за стол переговоров.
Трамп нашел слабое место Путина: что заставит Россию сесть за стол переговоров
Слабое место Путина - Максакова назвала рычаг давления Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Максакова считает санкции против А7 действенным рычагом давления на Кремль
  • Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" также нанесли России ущерб
  • Трамп может склонить Путина к переговорам, если усилит давление

Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления на диктатора и военного преступника Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом заявила оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова во время чата на Главреде.

"Заставить Путина сесть за стол переговоров с Зеленским можно только силой. До сих пор этот упырь и его шайка замыливали глаза и имитировали переговорный процесс. Когда они не могут одолеть "крупную рыбу" имеющимися средствами, они её просто задевают и изматывают", - заявила Максакова.

видео дня

Какие санкции могут заставить Путина сесть за стол переговоров

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

В то же время она отметила влияние ограничений в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". По мнению экс-депутата, совокупный эффект этих мер создает предпосылки для изменения позиции российского руководства.

Сможет ли Трамп добиться конструктивных переговоров

Максакова считает, что экономическое давление может подтолкнуть российскую верхушку к переговорам. Она связывает дальнейший результат с готовностью американского президента в полной мере использовать имеющиеся инструменты влияния.

"Уже на этом основании российская верхушка будет готова сесть за стол переговоров. Это - очевидный прогресс. Таким образом, Трамп нашел действительно действенные рычаги. Если он будет использовать их в полной мере, то, конечно же, у него все получится", - подчеркнула Максакова.

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсира бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США рассматривает возможность смягчения санкций в отношении танкеров так называемого теневого флота. Этот шаг был обоснован стремлением снизить рекордные ставки фрахта путем смягчения санкций в отношении теневого флота и разрешения на перевозку легальной нефти. Компании, желающие использовать такие суда, должны подавать заявки в Министерство финансов США.

Президент США Дональд Трамп отложил введение предусмотренных законом Грэма пошлин и связанных с ними ограничений в отношении России. Белый дом обосновал это тем, что решение соответствует национальным интересам, и официально приостановил пошлины и санкции на определенный срок. Документ предоставлял президенту 30 дней на введение 100-процентных пошлин на импорт из нескольких стран и содержал положения о повышенных тарифах и санкциях против ряда российских структур.

Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что приостановка мер связана с необходимостью оценить их экономические последствия для мировой экономики. Он отметил, что администрация воспользуется 60-дневной паузой для анализа влияния этих мер. Указ Трампа был подписан 16 октября, а сам закон Грема президент подписал 18 сентября.

Читайте также:

О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
санкции война в Украине санкции США санкции против России Мария Максакова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

20:21Аналитика
Трамп хочет принудить Украину к миру до декабря: в Конгрессе пытаются ему помешать

Трамп хочет принудить Украину к миру до декабря: в Конгрессе пытаются ему помешать

19:42Аналитика
Украинцев предупредили об отключении света: как будут действовать графики 21 октября

Украинцев предупредили об отключении света: как будут действовать графики 21 октября

19:36Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Последние новости

20:47

"Броня не вечна": известный певец призвал украинцев не отдаляться от войны

20:40

Скорлупа отпадет за секунды: кулинары раскрыли, как быстро почистить вареные яйца

20:21

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

20:11

Трамп нашел слабое место Путина: что заставит Россию сесть за стол переговоровВидео

19:42

Трамп хочет принудить Украину к миру до декабря: в Конгрессе пытаются ему помешать

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
19:36

Украинцев предупредили об отключении света: как будут действовать графики 21 октября

19:10

Копытько рассказал, что ждет Европу после волны протестовмнение

18:57

Старые зубные щетки обретут вторую жизнь: для чего их собирают осеньюВидео

18:38

Путинист Киркоров спланировал собственную смерть: Басков счастлив

Реклама
18:23

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствияхФото

18:17

СБУ срывает планы Кремля, который пытается посеять террор в украинских городах, — эксперт

18:11

Самый прибыльный хит и расценки на услуги: откровения украинского продюсераВидео

18:04

Кристина Эпплгейт поставили неизлечимый диагноз ошибочно: состояние ухудшается

17:58

Гороскоп Таро на завтра 21 октября: Овнам - проявить прямоту, Рыбам - забота

17:54

Какие растения выбрать для дома: шесть вариантов, задерживающих пыль

17:43

Как приготовить сочные рыбные котлеты: секрет кроется в одном ингредиенте

17:42

Не миллионы, а всего 50 тысяч: Максакова объяснила, чего больше всего боится КремльВидео

17:24

Зачем вешать укроп над входной дверью: что гласят народные приметы

17:17

Почему 21 октября нельзя отправляться в долгий путь: какой церковный праздник

17:06

Что нужно сделать после стирки с одеждой, чтобы она быстрее высохла

Реклама
16:59

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

16:57

"Мы рядом": Бедняков и Короткая воссоединились и показали важное событие

16:49

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:36

Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

16:33

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:32

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

16:27

Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

16:16

РФ убила учительницу и ее годовалую дочь: детали смертельного удара по Харьковщине

16:02

Доллар в шаге от рекорда, евро замер: новый курс валют на 21 октября

15:52

Удача, деньги и любовь: 5 знаков зодиака, которым повезет 19–25 октября

15:49

Если надоел однотон: модные дизайны осеннего маникюраВидео

15:43

Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицыВидео

15:29

Почему не Одарка: Даша Астафьева ответила на хейт из-за диктанта

15:26

Когда не стоит стричь волосы в ноябре: календарь благоприятных дней

15:22

Рок-песня 1982 года стала одним из лучших саундтреков для путешествий

15:15

Россия атакует Киев дронами, есть жертвы: что известно о последствиях "прилетов"

15:09

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

15:05

Умер звезда фильма "Офисное пространство" Ричард Рил: актеру было 78 лет

14:58

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

14:45

Рыболовный календарь на ноябрь: в какие дни ловить щуку и судака

Реклама
14:35

Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

14:23

Жир и нагар исчезнут без дорогих средств: чем отмыть решетку газовой плитыВидео

14:22

Почему в некоторых видах сыра есть дыры: зачем и как они образуются

14:19

Павел Зибров потерял на фронте близкого человека: "Огромная боль"

13:54

В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать

13:51

Лидер фракции "Евросолидарность" в Одесском облсовете скрыл квартиры и миллионы, которые "заработал" на бронировании – СМИ

13:44

Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

13:40

Новая идея США для завершения войны: что будут обсуждать Зеленский и Уиткофф в Осло

13:32

"Не была по-настоящему счастлива": Свитолина ошеломила заявлением о браке с Монфисом

13:21

Путина могут подталкивать к эскалации против НАТО: Максакова назвала причины

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять