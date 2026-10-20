Трамп нашел слабое место Путина: что заставит Россию сесть за стол переговоров

Максакова считает, что санкции против А7 и нефтяных компаний могут заставить Кремль сесть за стол переговоров.

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Слабое место Путина - Максакова назвала рычаг давления Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Максакова считает санкции против А7 действенным рычагом давления на Кремль

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" также нанесли России ущерб

Трамп может склонить Путина к переговорам, если усилит давление

Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления на диктатора и военного преступника Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом заявила оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова во время чата на Главреде.

"Заставить Путина сесть за стол переговоров с Зеленским можно только силой. До сих пор этот упырь и его шайка замыливали глаза и имитировали переговорный процесс. Когда они не могут одолеть "крупную рыбу" имеющимися средствами, они её просто задевают и изматывают", - заявила Максакова.

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Какие санкции могут заставить Путина сесть за стол переговоров

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

В то же время она отметила влияние ограничений в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". По мнению экс-депутата, совокупный эффект этих мер создает предпосылки для изменения позиции российского руководства.

Сможет ли Трамп добиться конструктивных переговоров

Максакова считает, что экономическое давление может подтолкнуть российскую верхушку к переговорам. Она связывает дальнейший результат с готовностью американского президента в полной мере использовать имеющиеся инструменты влияния.

"Уже на этом основании российская верхушка будет готова сесть за стол переговоров. Это - очевидный прогресс. Таким образом, Трамп нашел действительно действенные рычаги. Если он будет использовать их в полной мере, то, конечно же, у него все получится", - подчеркнула Максакова.

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсира бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США рассматривает возможность смягчения санкций в отношении танкеров так называемого теневого флота. Этот шаг был обоснован стремлением снизить рекордные ставки фрахта путем смягчения санкций в отношении теневого флота и разрешения на перевозку легальной нефти. Компании, желающие использовать такие суда, должны подавать заявки в Министерство финансов США.

Президент США Дональд Трамп отложил введение предусмотренных законом Грэма пошлин и связанных с ними ограничений в отношении России. Белый дом обосновал это тем, что решение соответствует национальным интересам, и официально приостановил пошлины и санкции на определенный срок. Документ предоставлял президенту 30 дней на введение 100-процентных пошлин на импорт из нескольких стран и содержал положения о повышенных тарифах и санкциях против ряда российских структур.

Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что приостановка мер связана с необходимостью оценить их экономические последствия для мировой экономики. Он отметил, что администрация воспользуется 60-дневной паузой для анализа влияния этих мер. Указ Трампа был подписан 16 октября, а сам закон Грема президент подписал 18 сентября.

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О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

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