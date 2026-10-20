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Дроны несколько часов атаковали топливный объект РФ: горит станция "Никольское"

Мария Николишин
20 октября 2026, 09:17
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Объект в течение нескольких часов подвергался атаке беспилотников, в сети появились кадры масштабного пожара.
Дроны несколько часов атаковали топливный объект РФ: горит станция 'Никольское'
Дроны атаковали ЛПДС "Никольское" в РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Под Мичуринском горит ЛПДС "Никольское"
  • Станция несколько часов подвергалась атаке дронов
  • Объект входит в магистральную систему "Дружба"

В Тамбовской области страны-агрессора России 20 октября загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Никольское" вблизи города Мичуринск. Пожар начался после налета беспилотников, который длился несколько часов. Об этом пишет Exilenova+.

В сети появились кадры, на которых видно сильное пламя на территории предприятия.

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Российские власти пока не комментировали масштаб разрушений и последствия атаки.

"Местные жители сообщают, что горит резервуар с дизельным топливом", - говорится в сообщении.

Дроны несколько часов атаковали топливный объект РФ: горит станция 'Никольское'

Видео пожара на ЛПДС "Никольское" можно посмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.

Стоит добавить, что ЛПДС "Никольское" расположена в Мичуринском районе и входит в состав топливной инфраструктуры РФ. Через неё проходит магистральная система "Дружба", а сама станция принимает, хранит и распределяет нефтепродукты.

Дроны несколько часов атаковали топливный объект РФ: горит станция 'Никольское'
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Почему удары ВСУ на большие расстояния могут усилиться зимой

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что украинские беспилотники дальнего действия могут поражать цели на расстоянии более 3000 км, а атака на Новый Уренгой стала демонстрацией возможностей Сил обороны.

По его словам, в случае продолжения российских ударов по Украине количество таких операций может возрасти.

"Примерно 2800–3200 км. Никто, особенно россияне, не ожидал, что мы туда доберемся. Реальность войны предполагает наращивание беспилотной составляющей, и мы быстро работаем. Если Россия продолжит террор, таких ударов будет гораздо больше", - подчеркнул он.

Отдельно "Лука" обратил внимание на возможное влияние масштабных перебоев с электроснабжением в крупнейших городах России. По его мнению, такие события могут усилить общественное недовольство и создать дополнительное давление на российское руководство.

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, Силы обороны в ночь на 18 октября нанесли удар по Петербургскому нефтяному терминалу с помощью дронов FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар. Удар стал частью массированной атаки беспилотников на Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под ударом оказался и дата-центр "ВКонтакте".

16 октября массированная ночная атака беспилотников вынудила российские власти закрыть все четыре московских аэропорта: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Более 20 самолетов, направлявшихся в российскую столицу, были перенаправлены на аэродромы других городов.

Также 16 октября Силы обороны Украины атаковали Сургутский завод по стабилизации конденсата "Газпрома" в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Объект расположен примерно в 2400 км от украинской границы.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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